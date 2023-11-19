Сборная Франции забила 14 мячей Гибралтару

Сборная Франции продлила победную серию в отборе чемпионата Европы, выиграв седьмой матч подряд. Соперники из Гибралтара получили семь мячей в свои ворота еще до перерыва. Сначала в течение минуты исход встречи решили два автогола. Вскоре дебютант Уоррен Заир-Эмери в касание стрельнул под перекладину, а соперник, который в этот момент нанес ему травму, был удален. 17-летний вундеркинд также покинул поле - замена. Еще в первом тайме Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Жонатан Клосс после розыгрыша углового с радиуса штрафной зарядил по воротам - 5:0. Тут же снова французы отличились, затолкав мяч в сетку, героем эпизода стал Кингсли Коман. Седьмой гол на счету Юссуфа Фофана, который от радиуса штрафной пробил в левый угол ворот.

Второй тайм. Антуан Гризманн не смог перебросить вратаря. Тюрам дважды опасно бил, но голкипер и защитник на ленточке блокировали полет мяча. Адриен Рабио забил восьмой мяч в суматохе в штрафной после подачи корнера. Тут же Коман справа проник в штрафную после перепасовки с Мбаппе и при помощи рикошета сделал счет 9:0. Усман Дембеле справа прорвался к воротам и был точен - 10:0. Тео Эрнандес в штрафной вернул мяч Мбаппе, который стал автором 11-го гола. Бардак в обороне гостей, Оливье Жиру подхватил мяч, сыграл в пас с Мбаппе и отправил мяч в сетку. Но гол отменили - вне игры. 12-й гол забил в итоге Мбаппе дальним ударом. Жиру использовал-таки свой шанс после скидки Гризманна грудью под удар - 13:0. В последней атаке Жиру добил мяч в сетку после сэйва вратаря - 14-й!

Французы лидируют с 21 очком, у соперника 0 баллов.