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Сборная Франции забила 14 мячей Гибралтару

19 Ноября 2023 • 00:37 Комментировать (1)
Франция
14:0
Гибралтар
окончен

Сборная Франции продлила победную серию в отборе чемпионата Европы, выиграв седьмой матч подряд. Соперники из Гибралтара получили семь мячей в свои ворота еще до перерыва. Сначала в течение минуты исход встречи решили два автогола. Вскоре дебютант Уоррен Заир-Эмери в касание стрельнул под перекладину, а соперник, который в этот момент нанес ему травму, был удален. 17-летний вундеркинд также покинул поле - замена. Еще в первом тайме Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Жонатан Клосс после розыгрыша углового с радиуса штрафной зарядил по воротам - 5:0. Тут же снова французы отличились, затолкав мяч в сетку, героем эпизода стал Кингсли Коман. Седьмой гол на счету Юссуфа Фофана, который от радиуса штрафной пробил в левый угол ворот.

Второй тайм. Антуан Гризманн не смог перебросить вратаря. Тюрам дважды опасно бил, но голкипер и защитник на ленточке блокировали полет мяча. Адриен Рабио забил восьмой мяч в суматохе в штрафной после подачи корнера. Тут же Коман справа проник в штрафную после перепасовки с Мбаппе и при помощи рикошета сделал счет 9:0. Усман Дембеле справа прорвался к воротам и был точен - 10:0. Тео Эрнандес в штрафной вернул мяч Мбаппе, который стал автором 11-го гола. Бардак в обороне гостей, Оливье Жиру подхватил мяч, сыграл в пас с Мбаппе и отправил мяч в сетку. Но гол отменили - вне игры. 12-й гол забил в итоге Мбаппе дальним ударом. Жиру использовал-таки свой шанс после скидки Гризманна грудью под удар - 13:0. В последней атаке Жиру добил мяч в сетку после сэйва вратаря - 14-й!

Французы лидируют с 21 очком, у соперника 0 баллов.

Протокол игры  
Франция14:0Гибралтар
(1:0) Сантос Итан3'  
(2:0) Тюрам Маркус4'  
(3:0) Заир-Эмери Уоррен16'  
(4:0) Мбаппе Килиан30'  
(5:0) Клосс Жонатан34'  
(6:0) Коман Кингсли36'  
(7:0) Фофана Юссуф37'  
(8:0) Рабио Адриен63'  
(9:0) Коман Кингсли65'  
(10:0) Дембеле Усман73'  
(11:0) Мбаппе Килиан74'  
(12:0) Мбаппе Килиан82'  
(13:0) Жиру Оливье89'  
(14:0) Жиру Оливье90'  
Меньян МайкКлосс ЖонатанТодибо Жан-КлерУпамекано Дайо 81' (Салиба Вильям ( 81') Эрнандес ТеоЗаир-Эмери Уоррен 19' (Фофана Юссуф ( 19') Рабио Адриен 66' (Камара Бубакар I ( 66') Коман Кингсли 66' (Дембеле Усман ( 66') Гризманн АнтуанМбаппе КилианТюрам Маркус 67' (Жиру Оливье ( 67')
Запасные: Дисаси АксельКунде ЖюльКоло-Муани РандальЭрнандес ЛюкаАреола АльфонсТюрам КефренСамба Брис
Колинг ДэйлЧиполина РойСантос Итан  18'Муэли АйманСержант ДжекЧиполина Джозеф 61' (Оливейро Джэйси ( 61') Уолкер Лайам 61' (Джолли Итан ( 61') Позо НиколасХаро ЭванКашаро Ли  31'Де Барр Тиджей 81' (Кумбес Джеймс ( 81')
Запасные: Банда БрэдлиРонко КеванРуис МайклЛопес КристианБаллентайн СкоттЭрнандес ЭнтониХассан Мохамед БадрПикок ДиланЭль-Хмиди Аюб
18 ноября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции сборная Гибралтара

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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Ноября 2023 в 00:58
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