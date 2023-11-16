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Чемпионат Европы по футболу 2024

Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию

16 Ноября 2023 • 02:40 Комментировать
Грузия
...
Шотландия
1 3.40 X 3.45 2 2.20
Через 17 ч. 2 мин.

Впереди два заключительных тура в отборе на чемпионат Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к турнирной ситуации в каждой группе и рассказывает о существующих интригах.

Группа А

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Испания650119:315
2Шотландия650112:315
3Норвегия731311:910
4Грузия62139:137
5Кипр70072:250

Тур 9: Грузия – Шотландия, Кипр – Испания

Тур 10: Испания – Грузия, Шотландия – Норвегия

В группе А серьёзных турнирных интриг не осталось – путёвки на чемпионат Европы оформили сборные Испании и Шотландии. Им предстоит разыграть первое место. Результат может быть важен, ведь для жеребьёвки финальной части Евро команды будут посеяны по общему рейтингу по итогам отбора.

Группа В

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Франция660013:118
2Нидерланды640210:712
3Греция740312:612
4Ирландия72059:96
5Гибралтар60060:210

Тур 9: Нидерланды – Ирландия, Франция – Гибралтар

Тур 10: Греция – Франция, Гибралтар – Нидерланды

Сборная Франции уже обеспечила себе место на Евро-2024. Сборная Нидерландов на 99,9% получит второй билет – поскольку она превосходит Грецию по личным встречам (6 очков против 0), ей достаточно набрать три очка. «Оранжевым» осталось сыграть против Ирландии и Гибралтара.

Группа С

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Англия651019:316
2Украина741211:813
3Италия631211:710
4Северная Македония62137:147
5Мальта70072:180

Тур 9: Англия – Мальта, Италия – Северная Македония

Тур 10: Северная Македония – Англия, Украина – Италия

Сборная Англии в октябре завоевала билет на чемпионат Европы. Вторую путёвку от группы С в очной игре разыграют сборные Украины и Италии. Если «скуадра адзурра» до решающей игры обыграет Северную Македонию, то ей хватит ничьей с украинцами, учитывая результаты личных встреч.

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Группа D

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Турция751113:616
2Уэльс63128:810
3Хорватия631210:410
4Армения62138:97
5Латвия71065:173

Тур 9: Армения – Уэльс, Латвия – Хорватия

Тур 10: Хорватия – Армения, Уэльс – Турция

Сборная Турция обеспечила себе выход на Евро-2024. На второй билет математически претендуют три сборные – Уэльс, Хорватия и даже Армения. При этом армянам добиться успеха будет сложно – нужно обыгрывать валлийцев и хорватов, причём во втором случае, вероятно, нужна будет гостевая победа с определённым счётом.

Скорее всего, борьба за вторую путёвку развернётся между Уэльсом и Хорватией. Прямо сейчас «драконы» идут выше за счёт перевеса в очных играх (4 очка против 1). Таким образом, хорватам нужно набирать в играх с Латвией и Арменией больше очков, чем валлийцы наберут в играх с Арменией и Турцией.

Группа Е

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Албания641111:313
2Чехия63218:511
3Польша73139:910
4Молдова62316:69
5Фарерские острова70162:131

Тур 9: Молдова – Албания, Польша – Чехия

Тур 10: Чехия – Молдова, Албания – Фареры

В группе Е ситуация довольно запутанная. На два билета в плей-офф претендуют сборные Албании, Чехии, Польши и Молдовы. Поляки были явными фаворитами квинтета, но они провалили ряд матчей, и теперь их шансы выйти из группы довольно низкие. У Польши остался один матч, и даже при победе над Чехией поляки могут выпасть из топ-2 позже.

Сборной Молдовы тоже сложно рассчитывать на выход из группы, учитывая в том числе предстоящую поездку в Чехию в последнем туре. А вот Албания почти вышла на Евро – команде достаточно не проиграть молдаванам в ближайшем матче. И в последнем туре «горным орлам» предстоит домашняя встреча с Фарерскими островами…

Сборная Чехии – фаворит на вторую путёвку. Предметнее о турнирных раскладах мы поговорим после девятого тура.

Группа F

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Бельгия752017:417
2Австрия751115:716
3Швеция621312:97
4Азербайджан61144:124
5Эстония60152:181

Тур 9: Эстония – Австрия, Азербайджан – Швеция

Тур 10: Бельгия – Азербайджан, Швеция – Эстония

Сборные Бельгии и Австрии уже обеспечили себе места на чемпионате Европы – 2024. В двух последних турах команды заочно разыграют первое место в группе.

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Группа G

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Венгрия642011:414
2Сербия741213:713
3Черногория62226:88
4Литва71338:126
5Болгария60243:102

Тур 9: Болгария – Венгрия, Черногория – Литва

Тур 10: Венгрия – Черногория, Сербия – Болгария

Из группы G с высокой долей вероятности выйдут сборные Венгрии и Сербии. Черногории нужно обыгрывать Литву дома и Венгрию на выезде и надеяться на неудачи конкурента или конкурентов. Ситуация для «храбрых соколов» сложная.  

Группа Н

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Словения861117:619
2Дания861117:719
3Казахстан850312:915
4Финляндия840412:912
5Северная Ирландия82067:96
6Сан-Марино80081:260

Тур 9: Казахстан – Сан-Марино, Финляндия – С Ирландия, Дания – Словения

Тур 10: С Ирландия – Дания, Словения – Казахстан, Сан-Марино – Финляндия

В ближайшем туре сборные Дании и Словении могут разыграть билет на Евро-2024 – его получит победитель матча. Проигравший, если он будет, посоревнуется со сборной Казахстана за вторую путёвку.

Сборная Казахстана наверняка обыграет Сан-Марино, после чего отправится в Словению. Учитывая календарь, казахстанцам в игре словенцев и датчан нужно болеть за последних. Ведь если Словения теряет очки в Копенгагене, то Казахстан выйдет на Евро при победе в последнем туре. А вот если словенцы обыграют датчан, то казахстанцам нужна будет не только победа в последнем туре, то и осечка Дании в Северной Ирландии.

Группа I

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Швейцария844021:916
2Румыния844013:416
3Израиль83328:912
4Косово82429:810
5Беларусь81347:146
6Эстония80263:172

Тур 9: Беларусь – Андорра, Швейцария – Косово, Израиль – Румыния

Тур 10: Румыния – Швейцария, Андорра – Израиль, Косово – Беларусь

Шансы сборной Косова на выход из группы призрачны. Сборная Израиля в принципе может ворваться в двойку – следующий матч против Румынии будет во многом определяющим. Израильтянам нужно побеждать, а потом надеяться на осечку румын в игре со Швейцарией при своей победе в Андорре. В принципе, это возможно. Другие расклады слишком уж сложные.

В любом случае, Швейцария и Румыния пока чувствуют себя относительно комфортно. Посмотрим, как изменится ситуация после девятого тура.

Группа J

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Португалия880032:224
2Словакия851211:516
3Люксембург83238:1811
4Исландия831415:1010
5Босния и Герцеговина83057:149
6Лихтенштейн80081:250

Тур 9: Словакия – Исландия, Люксембург – Босния, Лихтенштейн – Португалия

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Тур 10: Португалия – Исландия, Босния – Словакия, Лихтенштейн – Люксембург

Сборная Португалия довольно спокойно оформила себе первое место в группе J. Словакии для сохранения второго места достаточно набрать одно очко в оставшихся матчах против Исландии и Боснии и Герцеговины. Шансы сборных Люксембурга и Исландии на выход из группы являются лишь математическими.

Александр Тихий

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