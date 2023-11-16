Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию

Впереди два заключительных тура в отборе на чемпионат Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к турнирной ситуации в каждой группе и рассказывает о существующих интригах.
Группа А
|1
|Испания
|6
|5
|0
|1
|19:3
|15
|2
|Шотландия
|6
|5
|0
|1
|12:3
|15
|3
|Норвегия
|7
|3
|1
|3
|11:9
|10
|4
|Грузия
|6
|2
|1
|3
|9:13
|7
|5
|Кипр
|7
|0
|0
|7
|2:25
|0
Тур 9: Грузия – Шотландия, Кипр – Испания
Тур 10: Испания – Грузия, Шотландия – Норвегия
В группе А серьёзных турнирных интриг не осталось – путёвки на чемпионат Европы оформили сборные Испании и Шотландии. Им предстоит разыграть первое место. Результат может быть важен, ведь для жеребьёвки финальной части Евро команды будут посеяны по общему рейтингу по итогам отбора.
Группа В
|1
|Франция
|6
|6
|0
|0
|13:1
|18
|2
|Нидерланды
|6
|4
|0
|2
|10:7
|12
|3
|Греция
|7
|4
|0
|3
|12:6
|12
|4
|Ирландия
|7
|2
|0
|5
|9:9
|6
|5
|Гибралтар
|6
|0
|0
|6
|0:21
|0
Тур 9: Нидерланды – Ирландия, Франция – Гибралтар
Тур 10: Греция – Франция, Гибралтар – Нидерланды
Сборная Франции уже обеспечила себе место на Евро-2024. Сборная Нидерландов на 99,9% получит второй билет – поскольку она превосходит Грецию по личным встречам (6 очков против 0), ей достаточно набрать три очка. «Оранжевым» осталось сыграть против Ирландии и Гибралтара.
Группа С
|1
|Англия
|6
|5
|1
|0
|19:3
|16
|2
|Украина
|7
|4
|1
|2
|11:8
|13
|3
|Италия
|6
|3
|1
|2
|11:7
|10
|4
|Северная Македония
|6
|2
|1
|3
|7:14
|7
|5
|Мальта
|7
|0
|0
|7
|2:18
|0
Тур 9: Англия – Мальта, Италия – Северная Македония
Тур 10: Северная Македония – Англия, Украина – Италия
Сборная Англии в октябре завоевала билет на чемпионат Европы. Вторую путёвку от группы С в очной игре разыграют сборные Украины и Италии. Если «скуадра адзурра» до решающей игры обыграет Северную Македонию, то ей хватит ничьей с украинцами, учитывая результаты личных встреч.
Группа D
|1
|Турция
|7
|5
|1
|1
|13:6
|16
|2
|Уэльс
|6
|3
|1
|2
|8:8
|10
|3
|Хорватия
|6
|3
|1
|2
|10:4
|10
|4
|Армения
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|5
|Латвия
|7
|1
|0
|6
|5:17
|3
Тур 9: Армения – Уэльс, Латвия – Хорватия
Тур 10: Хорватия – Армения, Уэльс – Турция
Сборная Турция обеспечила себе выход на Евро-2024. На второй билет математически претендуют три сборные – Уэльс, Хорватия и даже Армения. При этом армянам добиться успеха будет сложно – нужно обыгрывать валлийцев и хорватов, причём во втором случае, вероятно, нужна будет гостевая победа с определённым счётом.
Скорее всего, борьба за вторую путёвку развернётся между Уэльсом и Хорватией. Прямо сейчас «драконы» идут выше за счёт перевеса в очных играх (4 очка против 1). Таким образом, хорватам нужно набирать в играх с Латвией и Арменией больше очков, чем валлийцы наберут в играх с Арменией и Турцией.
Группа Е
|1
|Албания
|6
|4
|1
|1
|11:3
|13
|2
|Чехия
|6
|3
|2
|1
|8:5
|11
|3
|Польша
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|4
|Молдова
|6
|2
|3
|1
|6:6
|9
|5
|Фарерские острова
|7
|0
|1
|6
|2:13
|1
Тур 9: Молдова – Албания, Польша – Чехия
Тур 10: Чехия – Молдова, Албания – Фареры
В группе Е ситуация довольно запутанная. На два билета в плей-офф претендуют сборные Албании, Чехии, Польши и Молдовы. Поляки были явными фаворитами квинтета, но они провалили ряд матчей, и теперь их шансы выйти из группы довольно низкие. У Польши остался один матч, и даже при победе над Чехией поляки могут выпасть из топ-2 позже.
Сборной Молдовы тоже сложно рассчитывать на выход из группы, учитывая в том числе предстоящую поездку в Чехию в последнем туре. А вот Албания почти вышла на Евро – команде достаточно не проиграть молдаванам в ближайшем матче. И в последнем туре «горным орлам» предстоит домашняя встреча с Фарерскими островами…
Сборная Чехии – фаворит на вторую путёвку. Предметнее о турнирных раскладах мы поговорим после девятого тура.
Группа F
|1
|Бельгия
|7
|5
|2
|0
|17:4
|17
|2
|Австрия
|7
|5
|1
|1
|15:7
|16
|3
|Швеция
|6
|2
|1
|3
|12:9
|7
|4
|Азербайджан
|6
|1
|1
|4
|4:12
|4
|5
|Эстония
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
Тур 9: Эстония – Австрия, Азербайджан – Швеция
Тур 10: Бельгия – Азербайджан, Швеция – Эстония
Сборные Бельгии и Австрии уже обеспечили себе места на чемпионате Европы – 2024. В двух последних турах команды заочно разыграют первое место в группе.
Группа G
|1
|Венгрия
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|2
|Сербия
|7
|4
|1
|2
|13:7
|13
|3
|Черногория
|6
|2
|2
|2
|6:8
|8
|4
|Литва
|7
|1
|3
|3
|8:12
|6
|5
|Болгария
|6
|0
|2
|4
|3:10
|2
Тур 9: Болгария – Венгрия, Черногория – Литва
Тур 10: Венгрия – Черногория, Сербия – Болгария
Из группы G с высокой долей вероятности выйдут сборные Венгрии и Сербии. Черногории нужно обыгрывать Литву дома и Венгрию на выезде и надеяться на неудачи конкурента или конкурентов. Ситуация для «храбрых соколов» сложная.
Группа Н
|1
|Словения
|8
|6
|1
|1
|17:6
|19
|2
|Дания
|8
|6
|1
|1
|17:7
|19
|3
|Казахстан
|8
|5
|0
|3
|12:9
|15
|4
|Финляндия
|8
|4
|0
|4
|12:9
|12
|5
|Северная Ирландия
|8
|2
|0
|6
|7:9
|6
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|0
|8
|1:26
|0
Тур 9: Казахстан – Сан-Марино, Финляндия – С Ирландия, Дания – Словения
Тур 10: С Ирландия – Дания, Словения – Казахстан, Сан-Марино – Финляндия
В ближайшем туре сборные Дании и Словении могут разыграть билет на Евро-2024 – его получит победитель матча. Проигравший, если он будет, посоревнуется со сборной Казахстана за вторую путёвку.
Сборная Казахстана наверняка обыграет Сан-Марино, после чего отправится в Словению. Учитывая календарь, казахстанцам в игре словенцев и датчан нужно болеть за последних. Ведь если Словения теряет очки в Копенгагене, то Казахстан выйдет на Евро при победе в последнем туре. А вот если словенцы обыграют датчан, то казахстанцам нужна будет не только победа в последнем туре, то и осечка Дании в Северной Ирландии.
Группа I
|1
|Швейцария
|8
|4
|4
|0
|21:9
|16
|2
|Румыния
|8
|4
|4
|0
|13:4
|16
|3
|Израиль
|8
|3
|3
|2
|8:9
|12
|4
|Косово
|8
|2
|4
|2
|9:8
|10
|5
|Беларусь
|8
|1
|3
|4
|7:14
|6
|6
|Эстония
|8
|0
|2
|6
|3:17
|2
Тур 9: Беларусь – Андорра, Швейцария – Косово, Израиль – Румыния
Тур 10: Румыния – Швейцария, Андорра – Израиль, Косово – Беларусь
Шансы сборной Косова на выход из группы призрачны. Сборная Израиля в принципе может ворваться в двойку – следующий матч против Румынии будет во многом определяющим. Израильтянам нужно побеждать, а потом надеяться на осечку румын в игре со Швейцарией при своей победе в Андорре. В принципе, это возможно. Другие расклады слишком уж сложные.
В любом случае, Швейцария и Румыния пока чувствуют себя относительно комфортно. Посмотрим, как изменится ситуация после девятого тура.
Группа J
|1
|Португалия
|8
|8
|0
|0
|32:2
|24
|2
|Словакия
|8
|5
|1
|2
|11:5
|16
|3
|Люксембург
|8
|3
|2
|3
|8:18
|11
|4
|Исландия
|8
|3
|1
|4
|15:10
|10
|5
|Босния и Герцеговина
|8
|3
|0
|5
|7:14
|9
|6
|Лихтенштейн
|8
|0
|0
|8
|1:25
|0
Тур 9: Словакия – Исландия, Люксембург – Босния, Лихтенштейн – Португалия
Тур 10: Португалия – Исландия, Босния – Словакия, Лихтенштейн – Люксембург
Сборная Португалия довольно спокойно оформила себе первое место в группе J. Словакии для сохранения второго места достаточно набрать одно очко в оставшихся матчах против Исландии и Боснии и Герцеговины. Шансы сборных Люксембурга и Исландии на выход из группы являются лишь математическими.
Александр Тихий
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