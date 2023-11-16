Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию

Впереди два заключительных тура в отборе на чемпионат Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к турнирной ситуации в каждой группе и рассказывает о существующих интригах.

Группа А

М Команда И В Н П РМ О 1 Испания 6 5 0 1 19:3 15 2 Шотландия 6 5 0 1 12:3 15 3 Норвегия 7 3 1 3 11:9 10 4 Грузия 6 2 1 3 9:13 7 5 Кипр 7 0 0 7 2:25 0

Тур 9: Грузия – Шотландия, Кипр – Испания

Тур 10: Испания – Грузия, Шотландия – Норвегия

В группе А серьёзных турнирных интриг не осталось – путёвки на чемпионат Европы оформили сборные Испании и Шотландии. Им предстоит разыграть первое место. Результат может быть важен, ведь для жеребьёвки финальной части Евро команды будут посеяны по общему рейтингу по итогам отбора.

Группа В

М Команда И В Н П РМ О 1 Франция 6 6 0 0 13:1 18 2 Нидерланды 6 4 0 2 10:7 12 3 Греция 7 4 0 3 12:6 12 4 Ирландия 7 2 0 5 9:9 6 5 Гибралтар 6 0 0 6 0:21 0

Тур 9: Нидерланды – Ирландия, Франция – Гибралтар

Тур 10: Греция – Франция, Гибралтар – Нидерланды

Сборная Франции уже обеспечила себе место на Евро-2024. Сборная Нидерландов на 99,9% получит второй билет – поскольку она превосходит Грецию по личным встречам (6 очков против 0), ей достаточно набрать три очка. «Оранжевым» осталось сыграть против Ирландии и Гибралтара.

Группа С

М Команда И В Н П РМ О 1 Англия 6 5 1 0 19:3 16 2 Украина 7 4 1 2 11:8 13 3 Италия 6 3 1 2 11:7 10 4 Северная Македония 6 2 1 3 7:14 7 5 Мальта 7 0 0 7 2:18 0

Тур 9: Англия – Мальта, Италия – Северная Македония

Тур 10: Северная Македония – Англия, Украина – Италия

Сборная Англии в октябре завоевала билет на чемпионат Европы. Вторую путёвку от группы С в очной игре разыграют сборные Украины и Италии. Если «скуадра адзурра» до решающей игры обыграет Северную Македонию, то ей хватит ничьей с украинцами, учитывая результаты личных встреч.

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Группа D

М Команда И В Н П РМ О 1 Турция 7 5 1 1 13:6 16 2 Уэльс 6 3 1 2 8:8 10 3 Хорватия 6 3 1 2 10:4 10 4 Армения 6 2 1 3 8:9 7 5 Латвия 7 1 0 6 5:17 3

Тур 9: Армения – Уэльс, Латвия – Хорватия

Тур 10: Хорватия – Армения, Уэльс – Турция

Сборная Турция обеспечила себе выход на Евро-2024. На второй билет математически претендуют три сборные – Уэльс, Хорватия и даже Армения. При этом армянам добиться успеха будет сложно – нужно обыгрывать валлийцев и хорватов, причём во втором случае, вероятно, нужна будет гостевая победа с определённым счётом.

Скорее всего, борьба за вторую путёвку развернётся между Уэльсом и Хорватией. Прямо сейчас «драконы» идут выше за счёт перевеса в очных играх (4 очка против 1). Таким образом, хорватам нужно набирать в играх с Латвией и Арменией больше очков, чем валлийцы наберут в играх с Арменией и Турцией.

Группа Е

М Команда И В Н П РМ О 1 Албания 6 4 1 1 11:3 13 2 Чехия 6 3 2 1 8:5 11 3 Польша 7 3 1 3 9:9 10 4 Молдова 6 2 3 1 6:6 9 5 Фарерские острова 7 0 1 6 2:13 1

Тур 9: Молдова – Албания, Польша – Чехия

Тур 10: Чехия – Молдова, Албания – Фареры

В группе Е ситуация довольно запутанная. На два билета в плей-офф претендуют сборные Албании, Чехии, Польши и Молдовы. Поляки были явными фаворитами квинтета, но они провалили ряд матчей, и теперь их шансы выйти из группы довольно низкие. У Польши остался один матч, и даже при победе над Чехией поляки могут выпасть из топ-2 позже.

Сборной Молдовы тоже сложно рассчитывать на выход из группы, учитывая в том числе предстоящую поездку в Чехию в последнем туре. А вот Албания почти вышла на Евро – команде достаточно не проиграть молдаванам в ближайшем матче. И в последнем туре «горным орлам» предстоит домашняя встреча с Фарерскими островами…

Сборная Чехии – фаворит на вторую путёвку. Предметнее о турнирных раскладах мы поговорим после девятого тура.

Группа F

М Команда И В Н П РМ О 1 Бельгия 7 5 2 0 17:4 17 2 Австрия 7 5 1 1 15:7 16 3 Швеция 6 2 1 3 12:9 7 4 Азербайджан 6 1 1 4 4:12 4 5 Эстония 6 0 1 5 2:18 1

Тур 9: Эстония – Австрия, Азербайджан – Швеция

Тур 10: Бельгия – Азербайджан, Швеция – Эстония

Сборные Бельгии и Австрии уже обеспечили себе места на чемпионате Европы – 2024. В двух последних турах команды заочно разыграют первое место в группе.

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Группа G

М Команда И В Н П РМ О 1 Венгрия 6 4 2 0 11:4 14 2 Сербия 7 4 1 2 13:7 13 3 Черногория 6 2 2 2 6:8 8 4 Литва 7 1 3 3 8:12 6 5 Болгария 6 0 2 4 3:10 2

Тур 9: Болгария – Венгрия, Черногория – Литва

Тур 10: Венгрия – Черногория, Сербия – Болгария

Из группы G с высокой долей вероятности выйдут сборные Венгрии и Сербии. Черногории нужно обыгрывать Литву дома и Венгрию на выезде и надеяться на неудачи конкурента или конкурентов. Ситуация для «храбрых соколов» сложная.

Группа Н

М Команда И В Н П РМ О 1 Словения 8 6 1 1 17:6 19 2 Дания 8 6 1 1 17:7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12:9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12:9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7:9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1:26 0

Тур 9: Казахстан – Сан-Марино, Финляндия – С Ирландия, Дания – Словения

Тур 10: С Ирландия – Дания, Словения – Казахстан, Сан-Марино – Финляндия

В ближайшем туре сборные Дании и Словении могут разыграть билет на Евро-2024 – его получит победитель матча. Проигравший, если он будет, посоревнуется со сборной Казахстана за вторую путёвку.

Сборная Казахстана наверняка обыграет Сан-Марино, после чего отправится в Словению. Учитывая календарь, казахстанцам в игре словенцев и датчан нужно болеть за последних. Ведь если Словения теряет очки в Копенгагене, то Казахстан выйдет на Евро при победе в последнем туре. А вот если словенцы обыграют датчан, то казахстанцам нужна будет не только победа в последнем туре, то и осечка Дании в Северной Ирландии.

Группа I

М Команда И В Н П РМ О 1 Швейцария 8 4 4 0 21:9 16 2 Румыния 8 4 4 0 13:4 16 3 Израиль 8 3 3 2 8:9 12 4 Косово 8 2 4 2 9:8 10 5 Беларусь 8 1 3 4 7:14 6 6 Эстония 8 0 2 6 3:17 2

Тур 9: Беларусь – Андорра, Швейцария – Косово, Израиль – Румыния

Тур 10: Румыния – Швейцария, Андорра – Израиль, Косово – Беларусь

Шансы сборной Косова на выход из группы призрачны. Сборная Израиля в принципе может ворваться в двойку – следующий матч против Румынии будет во многом определяющим. Израильтянам нужно побеждать, а потом надеяться на осечку румын в игре со Швейцарией при своей победе в Андорре. В принципе, это возможно. Другие расклады слишком уж сложные.

В любом случае, Швейцария и Румыния пока чувствуют себя относительно комфортно. Посмотрим, как изменится ситуация после девятого тура.

Группа J

М Команда И В Н П РМ О 1 Португалия 8 8 0 0 32:2 24 2 Словакия 8 5 1 2 11:5 16 3 Люксембург 8 3 2 3 8:18 11 4 Исландия 8 3 1 4 15:10 10 5 Босния и Герцеговина 8 3 0 5 7:14 9 6 Лихтенштейн 8 0 0 8 1:25 0

Тур 9: Словакия – Исландия, Люксембург – Босния, Лихтенштейн – Португалия

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Тур 10: Португалия – Исландия, Босния – Словакия, Лихтенштейн – Люксембург

Сборная Португалия довольно спокойно оформила себе первое место в группе J. Словакии для сохранения второго места достаточно набрать одно очко в оставшихся матчах против Исландии и Боснии и Герцеговины. Шансы сборных Люксембурга и Исландии на выход из группы являются лишь математическими.

Александр Тихий