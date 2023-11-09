Дидье Дешам объявил список футболистов сборной Франции на ноябрьские матч отбора к чемпионату Европы - 2024.
Вратари: Майк Меньян, Альфонс Ареоля, Брайс Самба.
Защитники: Дайо Упамекано, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Жан-Клер Тодибо, Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Жонатан Клосс.
Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Юссуф Фофана, Уоррен Заир-Эмери, Бубакар Камара, Адриен Рабио.
Нападающие: Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани, Оливье Жиру, Усман Дембеле, Кингсли Коман, Маркус Тюрам, Антуан Гризманн.
В рамках последнего в 2023 году сбора французы проведут матчи против Гибралтара и Греции. «Синие» уже обеспечили себе выход на Евро-2024.
Бан пользователя