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Мбаппе, Гризманн и молодой Заир-Эмери — в составе сборной Франции на ноябрьские матчи Евро-2024 официально

09 Ноября 2023 • 16:28 Комментировать
Франция
...
Гибралтар
18.11 22:45

Дидье Дешам объявил список футболистов сборной Франции на ноябрьские матч отбора к чемпионату Европы - 2024.

Вратари: Майк Меньян, Альфонс Ареоля, Брайс Самба.

Защитники: Дайо Упамекано, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Жан-Клер Тодибо, Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Жонатан Клосс.

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Юссуф Фофана, Уоррен Заир-Эмери, Бубакар Камара, Адриен Рабио.

Нападающие: Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани, Оливье Жиру, Усман Дембеле, Кингсли Коман, Маркус Тюрам, Антуан Гризманн.

В рамках последнего в 2023 году сбора французы проведут матчи против Гибралтара и Греции. «Синие» уже обеспечили себе выход на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн евро-2024 Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери ещё теги

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