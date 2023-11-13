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Дешам: «Гризманн заслуживал «Золотой мяч» в 2018 году»

13 Ноября 2023 • 23:37 Комментировать
Франция
...
Гибралтар
18.11 22:45

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что у Антуана Гризманна должен быть «Золотой мяч».

«Трёхцветные» стали победителями чемпионата мира, одолев в финале сборную Хорватии, однако индивидуальная награда по итогам года досталась Луке Модричу.

«Я не хочу сказать, что Модрич незаслуженно получил «Золотой мяч» в 2018 году, но если учесть, какой тогда сезон провёл Гризманн, и выигранный чемпионат мира... Что ж, этого не случилось, и это явно не мешает Антуану спокойно спать по ночам», – высказался Дешам в преддверии матча отборочного этапа Евро-2024 против сборной Гибралтара.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сборная Франции Лука Модрич Дидье Дешам Антуан Гризманн ещё теги

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