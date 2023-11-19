​Мбаппе забил 300-й гол в своей карьере

Сборная Франции уничтожила в квалификационном матче Евро-2024 соперника, забив четырнадцать мячей сборной Гибралтара. Три из них на свой счет записал Килиан Мбаппе.

Как оказалось, один из его мячей стал для Мбаппе трехсотым с учетом всех в профессиональной карьере, как клубных, так и за сборную. Мбаппе стал первым игроком, который добрался до этого показателя ранее двадцать пяти лет. Этого не удавалось ни Лионелю Месси, ни Криштиану Роналду, ни Неймару.

В последнем своем матче в нынешнем отборе к чемпионату Европы сборная Франции сыграет в Греции, это случится 21 ноября, во вторник.