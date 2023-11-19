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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе забил 300-й гол в своей карьере

19 Ноября 2023 • 04:57 Комментировать
Франция
14:0
Гибралтар

Сборная Франции уничтожила в квалификационном матче Евро-2024 соперника, забив четырнадцать мячей сборной Гибралтара. Три из них на свой счет записал Килиан Мбаппе.

Как оказалось, один из его мячей стал для Мбаппе трехсотым с учетом всех в профессиональной карьере, как клубных, так и за сборную. Мбаппе стал первым игроком, который добрался до этого показателя ранее двадцать пяти лет. Этого не удавалось ни Лионелю Месси, ни Криштиану Роналду, ни Неймару.

В последнем своем матче в нынешнем отборе к чемпионату Европы сборная Франции сыграет в Греции, это случится 21 ноября, во вторник.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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