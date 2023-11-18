​Мбаппе и Гризманн – в основе сборной Франции на матч с Гибралтаром

В субботу вечером сборная Франции проведёт домашний матч против Гибралтара в предпоследнем туре отбора на чемпионат Европы - 2024. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Клосс, Упамекано, Тодибо, Тео Эрнандес, Рабио, Заир-Эмери, Гризманн, Коман, Мбаппе, Маркус Тюрам.

Матч между сборными Франции и Гибралтара стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная Франции уже обеспечила себе место на Евро-2024.