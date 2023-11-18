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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Футболисты Гибралтара за 4 минуты матча с Францией дважды забили в свои ворота

18 Ноября 2023 • 22:58 Комментировать
Франция
7:0
Гибралтар
1 1.01 X 40.00 2 200.00
2-й тайм

В субботу вечером сборная Франции принимает Гибралтар в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024. Игра началась с двух голов «трёхцветных», которые представляли собой автоголы гостей. На третьей минуте свои ворота поразил Итан Сантос, а на четвёртой – Айман Муэли.

Старт матча намекает на то, что сборная Франции забьёт много голов. Следить за дальнейшим развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что сборная Франции уже обеспечила себе место на чемпионате Европы – 2024. Турнир пройдёт в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции сборная Гибралтара

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ФРАНЦИЯ ГИБРАЛТАР
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