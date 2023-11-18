​Дебют, гол, заработанное удаление и травма: Заир-Эмери заменён в первом тайме матча сборной Франции

Сборная Франции в субботу проводит матч против Гибралтара в рамках отбора на Евро-2024. Полузащитник Уоррен Заир-Эмери впервые сыграл за «трёхцветных» - он вошёл в тройку самых молодых игроков французской национальной команды в истории.

На 16-й минуте Заир-Эмери смог забить гол. При этом полузащитник получил болезненный удар в область голеностопа от Итана Сантоса. В итоге Заира-Эмери заменили из-за травмы, а Сантос получил красную карточку.

На клубном уровне Уоррен Заир-Эмери представляет «ПСЖ».

Отметим, что сборная Франции уже оформила путёвку на чемпионат Европы – 2024.