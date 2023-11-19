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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Франции одержала самую крупную победу в своей истории

19 Ноября 2023 • 02:44 Комментировать
Франция
14:0
Гибралтар

В своем предпоследнем квалификационном матче в рамках группы Б к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции принимала дома сборную Гибралтара.

Гости начали с двух автоголов, потом получили красную карточку - в общем, сложились все обстоятельства для жесткого поражения, и вице-чемпионы мира не подвели ожиданий, забив целых четырнадцать голов!

Это стало самой крупной победой сборной Франции в официальном матче - доселе «трехцветные» в лучшем случае выигрывали со счетом 10:0, это случилось в 1995 году в рамках отборочного турнира к Евро-1996.

Тогда, к радости многочисленной армянской диаспоры во Франции, так пострадала сборная Азербайджана, проводившая свой первый отборочный турнир в истории существования.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции сборная Гибралтара

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