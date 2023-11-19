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​«Это был матч по регби или баскетболу» – пользователи соцсетей о победе сборной Франции со счётом 14:0

19 Ноября 2023 • 08:53 Комментировать
Франция
14:0
Гибралтар

Пользователи в социальных сетях оставили много комментариев после разгромной победы сборной Франции со счётом 14:0 в матче против сборной Гибралтара:

- Это скорее список бомбардиров, или прямо финальные титры, - написал болельщик касательно списка авторов забитых мячей;

- Тот факт, что Гризманн не попал в число авторов забитых мячей, показывает его класс, командный дух и его незаменимый вклад, - добавил пользователь сети;

- Мне искренне жаль вратаря сборной Гибралтара, - написал фанат;

- Это был матч по регби или баскетболу, - оставил пост любитель футбола;

- Этот матч войдёт в историю! - написал болельщик сборной Франции.

Прямая текстовая трансляция матча проходила на нашем портале.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции сборная Гибралтара

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