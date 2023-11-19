​«Это был матч по регби или баскетболу» – пользователи соцсетей о победе сборной Франции со счётом 14:0

Пользователи в социальных сетях оставили много комментариев после разгромной победы сборной Франции со счётом 14:0 в матче против сборной Гибралтара:
- Это скорее список бомбардиров, или прямо финальные титры, - написал болельщик касательно списка авторов забитых мячей;
- Тот факт, что Гризманн не попал в число авторов забитых мячей, показывает его класс, командный дух и его незаменимый вклад, - добавил пользователь сети;
- Мне искренне жаль вратаря сборной Гибралтара, - написал фанат;
- Это был матч по регби или баскетболу, - оставил пост любитель футбола;
- Этот матч войдёт в историю! - написал болельщик сборной Франции.
Прямая текстовая трансляция матча проходила на нашем портале.
Бан пользователя