​«Это был матч по регби или баскетболу» – пользователи соцсетей о победе сборной Франции со счётом 14:0

Пользователи в социальных сетях оставили много комментариев после разгромной победы сборной Франции со счётом 14:0 в матче против сборной Гибралтара:

- Это скорее список бомбардиров, или прямо финальные титры, - написал болельщик касательно списка авторов забитых мячей;

- Тот факт, что Гризманн не попал в число авторов забитых мячей, показывает его класс, командный дух и его незаменимый вклад, - добавил пользователь сети;

- Мне искренне жаль вратаря сборной Гибралтара, - написал фанат;

- Это был матч по регби или баскетболу, - оставил пост любитель футбола;

- Этот матч войдёт в историю! - написал болельщик сборной Франции.

Прямая текстовая трансляция матча проходила на нашем портале.