Камавинга получил травму на тренировке сборной Франции

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга получил повреждение на тренировке национальной команды.

Как сообщает L’Equipe, Камавинга получил удар в колено со стороны нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле. По информации источника, хавбек «сливочных» не смог продолжить занятие и досрочно покинул его.

На счету Камавинга 12 матчей в составе сборной Франции, в которых он отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

18 ноября подопечные Дидье Дешама встретятся с Гибралтаром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы – 2024, а 21 ноября сыграют с Грецией.