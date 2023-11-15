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Камавинга получил травму на тренировке сборной Франции

15 Ноября 2023 • 21:25 Комментировать
Франция
...
Гибралтар
18.11 22:45

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга получил повреждение на тренировке национальной команды.

Как сообщает L’Equipe, Камавинга получил удар в колено со стороны нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле. По информации источника, хавбек «сливочных» не смог продолжить занятие и досрочно покинул его.

На счету Камавинга 12 матчей в составе сборной Франции, в которых он отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

18 ноября подопечные Дидье Дешама встретятся с Гибралтаром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы – 2024, а 21 ноября сыграют с Грецией.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Сборная Франции Усман Дембеле Эдуардо Камавинга ещё теги

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