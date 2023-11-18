​Сборная Франции установила свой рекорд результативности в первом тайме

В своем предпоследнем квалификационном матче в рамках группы Б к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции принимает дома сборную Гибралтара. Уже в первом тайме французы забили семь безответных мячей в ворота одной из самых молодых сборных Европы, которая, к тому же, уже к 18-й минуте игры осталась в меньшинстве.

Доселе французы ни разу не забивали в первом тайме больше четырех голов.

Следить за событиями отборочного матча к чемпионату Европы 2024 года между сборными Франции и Гибралтара можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.