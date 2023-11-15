Камавинга может принять участие в матче с Гибралтаром

Хавбек «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга не смог завершить тренировку национальной команды.

Ранее сообщалось, что футболист получил удар в колено от своего соотечественника Усмана Дембеле.

По сведениям Canal Plus, во время того, как Камавинга покидал тренировочное занятие, он сказал Дидье Дешаму, что с ним все в порядке.

При этом отмечается, что характер повреждения пока не установлен, поэтому участие игрока в матче со сборной Гибралтара остается под вопросом.

Встреча отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 между Францией и Гибралтаром пройдет 18 ноября. Начало игры запланировано на 22:45 по мск.