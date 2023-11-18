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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе: «Глядя на Заира-Эмери, я чувствую себя старым»

18 Ноября 2023 • 03:57 Комментировать
Франция
...
Гибралтар
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Через 17 ч. 8 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что ощущает себя старым, наблюдая за успехами Уоррена Заира-Эмери.

17-летний полузащитник, выступающий вместе с Мбаппе за «ПСЖ», удостоился первого вызова в сборную Франции. Уже в субботу он может дебютировать в составе «трёхцветных» в матче против Гибралтара.

«Уоррен – ровесник моего брата Итана, и это просто безумие! Я ещё не стар, но, осознавая это, я начинаю чувствовать себя старым. Мне нечего ему посоветовать, поскольку он очень самостоятелен и быстро учится», – приводит GFFN слова 24-летнего Мбаппе.

В текущем сезоне Уоррен Заир-Эмери провёл 15 матчей за «ПСЖ», отметившись двумя голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери ещё теги

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