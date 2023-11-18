Мбаппе: «Глядя на Заира-Эмери, я чувствую себя старым»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что ощущает себя старым, наблюдая за успехами Уоррена Заира-Эмери.

17-летний полузащитник, выступающий вместе с Мбаппе за «ПСЖ», удостоился первого вызова в сборную Франции. Уже в субботу он может дебютировать в составе «трёхцветных» в матче против Гибралтара.

«Уоррен – ровесник моего брата Итана, и это просто безумие! Я ещё не стар, но, осознавая это, я начинаю чувствовать себя старым. Мне нечего ему посоветовать, поскольку он очень самостоятелен и быстро учится», – приводит GFFN слова 24-летнего Мбаппе.

В текущем сезоне Уоррен Заир-Эмери провёл 15 матчей за «ПСЖ», отметившись двумя голами и пятью ассистами.