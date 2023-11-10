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​Заир-Эмери может стать самым юным дебютантом французской сборной с 1914 года

10 Ноября 2023 • 04:39 Комментировать
Франция
...
Гибралтар
18.11 22:45

Как мы уже сообщали, вундеркинд парижского «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери получил приглашение в сборную Франции на предстоящий поединок со сборной Гибралтара. Очень возможно, что он выйдет и на поле, Дидье Дешаму очень хочется опробовать талант из «ПСЖ».

Если Заир-Эмери появится на поле, то в возрасте 17 лет 255 дней станет самым молодым дебютантом сборной Франции с 1914 года, когда Морис Гастижер дебютировал в возрасте 17 лет и 128 дней. Но за три года до него Феликс Виаль и вовсе сыграл за «трехцветных» в возрасте 17 лет 76 дней.

Матч между сборными Франции и Гибралтара состоится восемнадцатого ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Уоррен Заир-Эмери Морис Гастижер Феликс Виаль ещё теги

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ФРАНЦИЯ ГИБРАЛТАР
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