​Заир-Эмери может стать самым юным дебютантом французской сборной с 1914 года

Как мы уже сообщали, вундеркинд парижского «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери получил приглашение в сборную Франции на предстоящий поединок со сборной Гибралтара. Очень возможно, что он выйдет и на поле, Дидье Дешаму очень хочется опробовать талант из «ПСЖ».

Если Заир-Эмери появится на поле, то в возрасте 17 лет 255 дней станет самым молодым дебютантом сборной Франции с 1914 года, когда Морис Гастижер дебютировал в возрасте 17 лет и 128 дней. Но за три года до него Феликс Виаль и вовсе сыграл за «трехцветных» в возрасте 17 лет 76 дней.

Матч между сборными Франции и Гибралтара состоится восемнадцатого ноября.