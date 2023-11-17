Мбаппе отказался говорить о возможном продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе не стал отвечать на вопрос о своём будущем в клубе.

В преддверии матча французской сборной с Гибралтаром Мбаппе принял участие в пресс-конференции, на которой попросил говорить о сборной, а не о клубе.

«Продление контракта с «ПСЖ»? Здесь не новости «ПСЖ». Сейчас мы, прежде всего, говорим о национальной команде», — передает слова Мбаппе L’Equipe.

Завтра, 18 ноября, сборная Франции проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 против Гибралтара. Старт поединка запланирован на 22:45 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.