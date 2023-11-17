Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе отказался говорить о возможном продлении контракта с «ПСЖ»

17 Ноября 2023 • 19:44 Комментировать
Франция
...
Гибралтар
1 1.01 X 35.00 2 150.00
18.11 22:45

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе не стал отвечать на вопрос о своём будущем в клубе.

В преддверии матча французской сборной с Гибралтаром Мбаппе принял участие в пресс-конференции, на которой попросил говорить о сборной, а не о клубе.

«Продление контракта с «ПСЖ»? Здесь не новости «ПСЖ». Сейчас мы, прежде всего, говорим о национальной команде», — передает слова Мбаппе L’Equipe.

Завтра, 18 ноября, сборная Франции проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 против Гибралтара. Старт поединка запланирован на 22:45 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Ноября
08:47
Франция – Гибралтар: прогноз и ставки БК Pinnacle
00:02
​Франция – Гибралтар: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 18 ноября 2023
16 Ноября
11:36
Кефрен Тюрам заменит Камавинга в заявке сборной Франции
02:40
Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию 1
15 Ноября
21:34
Камавинга может принять участие в матче с Гибралтаром
21:25
Камавинга получил травму на тренировке сборной Франции
13 Ноября
23:37
Дешам: «Гризманн заслуживал «Золотой мяч» в 2018 году»
21:22
Дешам: «Я бы не вызывал Жиру, если бы он был недостаточно хорош»
10 Ноября
04:39
​Заир-Эмери может стать самым юным дебютантом французской сборной с 1914 года
09 Ноября
16:28
Мбаппе, Гризманн и молодой Заир-Эмери — в составе сборной Франции на ноябрьские матчи Евро-2024
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ ГИБРАЛТАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
19:44 · Франция. Лига 1
Мбаппе отказался говорить о возможном продлении контракта с «ПСЖ»
19:37 · Франция. Лига 1
Мбаппе: Заир-Эмери потрясающий, он будет расти
19:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» думает об аренде форварда «ПСЖ»
16:42 · Италия. Серия А
​У «Милана» хорошие шансы подписать Дэвида
03:16 · Германия. Бундеслига
«Милан» претендует на трёх форвардов
02:35 · Франция. Лига 1
​Упамекано: «Заир-Эмери крепко стоит на ногах»
02:11 · Франция. Лига 1
​Жан-Мишель Оля стал вице-президентом французской федерации футбола
01:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» запросил информацию о полузащитнике «ПСЖ» 1
16 Ноября
18:29 · Франция. Лига 1
​Мбаппе не получит от «ПСЖ» часть денег – известна сумма
16:37 · Англия. Премьер-лига
Экитике интересен трём клубам из АПЛ
13:55 · Италия. Серия А
Агент Хакими: «Ашраф осчастливил фанатов «Интера» в прошлом, но я думаю, что эта история окончена»
11:36 · Испания. Ла Лига
Кефрен Тюрам заменит Камавинга в заявке сборной Франции
11:02 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» считают, что у Мбаппе в «Реале» будут такие же проблемы с Винисиусом, как и с Неймаром
10:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Кузяев огромный молодец»
08:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить одноклубника Головина
Все новости
Рекомендуем