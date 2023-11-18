​17-летний Заир-Эмери забил в дебютном матче за сборную Франции

В субботу Уоррен Заир-Эмери дебютировал за национальную сборную Франции. 17-летний полузащитник стал третьим самым молодым игроком в истории французской национальной команды. Дальше – больше. На 16-й минуте поединка Заир-Эмерик смог забить гол. Ясно, что этот день футболист запомнит надолго.

Следить за матчем между сборными Франции и Гибралтара можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Стоит сказать, что сборная Франции уже обеспечила себе место на чемпионате Европы в Германии. Турнир пройдёт в июне-июле следующего года.