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Чемпионат Франции. Лига 1

Дубль Килиана Мбаппе позволил «ПСЖ» расправиться с последней командой чемпионата Франции

21 Апреля 2023 • 23:51 Комментировать (1)
Анже
1:2
ПСЖ
окончен
«ПСЖ» и «Анже» сыграли в рамках чемпионата Франции по футболу. Встреча 32-го тура Лиги 1 состоялась 21 апреля на стадионе «Раймон Копа».
Протокол игры  
Анже1:2ПСЖ
  9'Мбаппе Килиан (0:1)
  26'Мбаппе Килиан (0:2)
(1:2) Тиуб Сада87'  
Бернардони ПольВалери ЯнУнтонджи СедрикКамара Усман 69' (Тиуб Сада ( 69') Бамба АбдулайеКалумба Жюстин-НоэльАбделли ХимадМенди БатистаЭну АдриенНьяне Ибраима 69' (Сима Абдалла ( 69') Бахойа Жан Маттео 88' (Таиби Ванисс ( 88')
Запасные: Гая ЯсинН'Диайе ДембаФофана ЯхьяБлажич МихаYassin Belkhdim
Доннарумма ДжанлуиджиМаркиньос МаркосРамос СерхиоДанилу ПерейраХакими АшрафСолер Карлос 62' (Верратти Марко ( 62') Фабиан РуисВитинья II 90' (Заир-Эмери Уоррен ( 90') Бернат Хуан 89' (Битшиабу Эль-Шадай ( 89') Месси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоНхага СерифЭкитике УгоГарби ИсмаэльЛетелье АлександрХусни Илиес
21 апреля. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 

На матч со скромным «Анже», занимающем последнюю строчку в чемпионате Франции, Клеман Гренье не стал беречь силы своих футболистов. Из потерь: травмированы Кимпбембе, Мендеш, Мукиеле, Саншеш и Неймар, только они и отсутствовали, более никого тренер беречь не стал. Да и нет повода, собственно. Месси, Витинья, Солер, Руис, Бернат и Мбаппе появились в стартовом составе, последний как раз и стал героем матча.

За полчаса Килиан Решил, что «ПСЖ» выиграет в этот вечер, обеспечив себе отрыв в чемпионской гонке. Уже на девятой минуте он открыл счёт. Месси фирменным «черпачком» в левый полуфланг нашёл на краю штрафной площади Берната, Хуан в касание сбросил мяч в центр на Мбаппе, который со второй попытки поразил ближний угол ворот Бернардони – 0:1.

На этом бенефис Килиана не закончился. Дубль оформил Килиан на исходе получаса игры. Вновь контратак "ПСЖ" одним забросом начал великий Лео Месси. Мбаппе убежал на голкипера, парой фирменных движений того раскачал и пробил уже по пустым воротам - 0:2.

После двух голов "ПСЖ" слегка успокоился, атаковал далее только "Анже". Пытались хозяева жалить и в контратаках, и в позиционных наступлениях, но Менди подвела точность - после передачи с фланга в ближний угол ворот Доннаруммы он попасть не сумел. Затем перешил хозяева уже в чуть ли не в осаду, смотрелись смелее, но тоже мазали до поры, до времени, Так Юну заходил на удар их убойной позиции, но не смог пробить в створ ворот из пределов вратарской площади.

Гол престижа всё-таки состоялся в самой концовке: кросс с правого фланга в исполнении Сима чётко нашёл Тиуба, которому оставалось лишь пробить мимо корпуса Джанлуиджи Доннаруммы - 1:2. Гол смягчил победу первой команды Лиги 1 над последней, но не изменил главного. "ПСЖ" вновь победил и стал ещё ближе к очередному (скучному?) чемпионскому титулу во Франции.

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ПСЖ Анже
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Комментарии (1)
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Vova52
22 Апреля 2023 в 00:01
скучная игра....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Анже Анже
ПСЖ ПСЖ
1
2
8.60 5.80 1.33
Видео
22.04.23 в 18:00
Осер Осер
Лилль Лилль
4.70 3.95 1.74
Видео
22.04.23 в 22:00
Ланс Ланс
Монако Монако
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