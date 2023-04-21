Дубль Килиана Мбаппе позволил «ПСЖ» расправиться с последней командой чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Анже» сыграли в рамках чемпионата Франции по футболу. Встреча 32-го тура Лиги 1 состоялась 21 апреля на стадионе «Раймон Копа».

На матч со скромным «Анже», занимающем последнюю строчку в чемпионате Франции, Клеман Гренье не стал беречь силы своих футболистов. Из потерь: травмированы Кимпбембе, Мендеш, Мукиеле, Саншеш и Неймар, только они и отсутствовали, более никого тренер беречь не стал. Да и нет повода, собственно. Месси, Витинья, Солер, Руис, Бернат и Мбаппе появились в стартовом составе, последний как раз и стал героем матча.

За полчаса Килиан Решил, что «ПСЖ» выиграет в этот вечер, обеспечив себе отрыв в чемпионской гонке. Уже на девятой минуте он открыл счёт. Месси фирменным «черпачком» в левый полуфланг нашёл на краю штрафной площади Берната, Хуан в касание сбросил мяч в центр на Мбаппе, который со второй попытки поразил ближний угол ворот Бернардони – 0:1.

На этом бенефис Килиана не закончился. Дубль оформил Килиан на исходе получаса игры. Вновь контратак "ПСЖ" одним забросом начал великий Лео Месси. Мбаппе убежал на голкипера, парой фирменных движений того раскачал и пробил уже по пустым воротам - 0:2.

После двух голов "ПСЖ" слегка успокоился, атаковал далее только "Анже". Пытались хозяева жалить и в контратаках, и в позиционных наступлениях, но Менди подвела точность - после передачи с фланга в ближний угол ворот Доннаруммы он попасть не сумел. Затем перешил хозяева уже в чуть ли не в осаду, смотрелись смелее, но тоже мазали до поры, до времени, Так Юну заходил на удар их убойной позиции, но не смог пробить в створ ворот из пределов вратарской площади.

Гол престижа всё-таки состоялся в самой концовке: кросс с правого фланга в исполнении Сима чётко нашёл Тиуба, которому оставалось лишь пробить мимо корпуса Джанлуиджи Доннаруммы - 1:2. Гол смягчил победу первой команды Лиги 1 над последней, но не изменил главного. "ПСЖ" вновь победил и стал ещё ближе к очередному (скучному?) чемпионскому титулу во Франции.