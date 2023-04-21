Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Анже - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн

21 Апреля 2023 • 02:09 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
1 12.50 X 6.70 2 1.22
Через 18 ч. 29 мин.

Как и в Англии, новый тур чемпионата Франции стартует матчем первой и последней команд сезона. Только в этой ситуации «ПСЖ» наверняка снова возьмет золото, а «Анже» теоретически может оформить вылет уже в этом туре. Парижане - явные фавориты в этой паре  и вряд ли упустят шанс оторваться от конкурентов минимум на 11 очков. Особой интриги в этом матче не предвидится, а посмотреть его можно в 22:00 на «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анже
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНЖЕ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 22:00
Анже Анже
ПСЖ ПСЖ
8.60 5.80 1.33
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
02:12 · Италия. Серия А
«ПСЖ» внимательно следит за Моттой – он может заменить Галтье с нового сезона
20 Апреля
22:14 · Испания. Ла Лига
Хави уверен в возвращении Месси
22:12 · Франция. Лига 1
«Анже» - «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции – 21 апреля 2023
20:13 · Испания. Ла Лига
Хави уже сообщил игрокам «Барселоны» о скором возвращении Месси
17:43 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может возглавить португалец
17:25 · Италия. Серия А
«Интер» откажется от обмена Бареллы на чемпиона мира
16:26 · Франция. Лига 1
Месси не удалось замаскироваться в Диснейленде 1
15:43 · Россия. Премьер-лига
Бальде: «Головин — мой большой друг, люблю его»
14:41 · Франция. Лига 1
Галтье заявил, что планирует тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне
13:55 · Италия. Серия А
В «Роме» считают себя фаворитами в споре за подписание Ауа
19 Апреля
21:04 · Италия. Серия А
Дрогба высказался против перехода Осимхена в «ПСЖ»
20:18 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько будет зарабатывать Месси в «Барселоне» 1 слухи
14:50 · Франция. Лига 1
Тренеру «ПСЖ» Галтье грозит тюремный срок 2
14:43 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» придётся заплатить за Кейна большие деньги
14:27 · Франция. Лига 1
Дюгарри: «Зидан - не псих, чтобы идти в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем