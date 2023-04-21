Анже - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Как и в Англии, новый тур чемпионата Франции стартует матчем первой и последней команд сезона. Только в этой ситуации «ПСЖ» наверняка снова возьмет золото, а «Анже» теоретически может оформить вылет уже в этом туре. Парижане - явные фавориты в этой паре и вряд ли упустят шанс оторваться от конкурентов минимум на 11 очков. Особой интриги в этом матче не предвидится, а посмотреть его можно в 22:00 на «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.