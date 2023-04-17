«Пари Сен-Жермен» и Лионель Месси не смогли договориться о продлении контракта.

Текущее соглашение аргентинца рассчитано до июня, и в клубе давно пытаются оформить новую сделку – пока безуспешно. Согласно обновлённому отчёту Le Parisien, сейчас переговоры полностью приостановлены. Сделка окончательно сорвалась.

Напомним, что на Лионеля Месси претендует «Барселона», планирующая вернуть звёздного нападающего в качестве свободного агента после завершения текущего сезона.

На счету 35-летнего футболиста 20 забитых мячей и 18 ассистов в 35 поединках за «ПСЖ» во всех турнирах нынешней кампании.