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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси набрал 30 очков в Лиге 1 по системе гол+пас

21 Апреля 2023 • 23:10 Комментировать
Анже
0:2
ПСЖ
2-й тайм

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сегодня вечером отдал ассист на своего одноклубника Килиана Мбаппе в выездном матче парижан против «Анже». Это случилось на 26-й минуте очной встречи между французскими командами.

Таким образом, у легендарного аргентинца набралось уже 30 очков по системе гол+пас.

Всего у Месси в текущем сезоне уже есть 15 голов в Лиге 1 за парижан, теперь он набрал и 15 ассистов. А если учесть все турниры, то на счету Месси 20 голов и 19 ассистов.

Напомним, матч «Анже» и «ПСЖ» продолжается, следите за развитием событий игры благодаря текстовой трансляции от портала Liveresult.ru. Впереди гости - 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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АНЖЕ ПСЖ
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