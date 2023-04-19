Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дрогба высказался против перехода Осимхена в «ПСЖ»

19 Апреля 2023 • 21:04 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
1 10.50 X 6.10 2 1.25
21.04 22:00

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба не хочет видеть в «ПСЖ» лидера «Наполи» Виктора Осимхена.

Нигерийский форвард, возглавляющий список бомбардиров Серии А, находится на радарах у множества ведущих европейских клубов. Одним из главных претендентов на Осимхена называется «Пари Сен-Жермен».

«Если Виктор действительно интересен такому клубу, как «ПСЖ», то это лишь подтверждает его огромный талант и выдающуюся игру в текущем сезоне. Однако, как мне кажется, «ПСЖ» – не тот клуб, в который ему следует переходить прямо сейчас», – цитирует Football Talk знаменитого ивуарийского экс-футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дидье Дрогба ПСЖ Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНЖЕ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
22:06 · Англия. Премьер-лига
Маротта: «Лукаку любит «Интер», но многое будет зависеть от «Челси»
21:04 · Италия. Серия А
Дрогба высказался против перехода Осимхена в «ПСЖ»
19:17 · Италия. Серия А
«Милан» объявил о продлении контракта с Жиру официально
18:51 · Италия. Серия А
Романо подтвердил новый контракт Жиру с «Миланом»
17:35 · Италия. Серия Б
Исполнительный директор «Венеции» высказался о будущем Черышева
16:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет привести в «Ливерпуль» игрока сборной Франции
13:56 · Италия. Серия А
Контракт Жиру с «Миланом» будет продлён сегодня
13:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» может включить Браима Диаса в сделку по Беллингему
13:39 · Германия. Бундеслига
Ауа не перейдёт в «Айнтрахт»
12:43 · Италия. Серия А
Швайнщтайгер: «Леау может стать одним из трёх лучших футболистов в мире»
12:35 · Италия. Серия А
Джунтоли: «Наполи» никогда не был близок к трансферу Роналду»
12:29 · Италия. Серия А
Джунтоли: «У Кварацхелии всё ещё есть долгосрочный контракт»
12:11 · Италия. Серия А
Ибрагимович останется без медали в случае победы «Милана» в Лиге чемпионов
11:52 · Россия. Первая лига
Нападающий «Акрона» Понсе рассказал, какие советы давал ему Квальярелла в «Сампдории»
10:55 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на форварда из Лиги 1
Все новости
Рекомендуем