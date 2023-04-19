Дрогба высказался против перехода Осимхена в «ПСЖ»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба не хочет видеть в «ПСЖ» лидера «Наполи» Виктора Осимхена.

Нигерийский форвард, возглавляющий список бомбардиров Серии А, находится на радарах у множества ведущих европейских клубов. Одним из главных претендентов на Осимхена называется «Пари Сен-Жермен».

«Если Виктор действительно интересен такому клубу, как «ПСЖ», то это лишь подтверждает его огромный талант и выдающуюся игру в текущем сезоне. Однако, как мне кажется, «ПСЖ» – не тот клуб, в который ему следует переходить прямо сейчас», – цитирует Football Talk знаменитого ивуарийского экс-футболиста.