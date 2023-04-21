«ПСЖ» внимательно следит за Моттой – он может заменить Галтье с нового сезона

«Пари Сен-Жермен» продолжает изучать кандидатуру наставника «Болоньи» Тьяго Мотты.

40-летний специалист в прошлом выступал за парижан, в цветах которых и завершил игровую карьеру. В текущем сезоне Мотта проводит впечатляющую работу с «Болоньей», благодаря чему слухи связывают его с назначением в миланский «Интер». По информации L’Equipe, за рулевым также внимательно следит «ПСЖ», однако, как отмечается, итальянец бразильского происхождения может не пожелать работать с советником Луишем Кампушем, который активно участвует в трансферной деятельности клуба.

Контракт Тьяго Мотты с «Болоньей» рассчитан до конца следующего сезона.