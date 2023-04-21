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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» внимательно следит за Моттой – он может заменить Галтье с нового сезона

21 Апреля 2023 • 02:12 Комментировать
Верона
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Болонья
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Через 18 ч. 18 мин.

«Пари Сен-Жермен» продолжает изучать кандидатуру наставника «Болоньи» Тьяго Мотты.

40-летний специалист в прошлом выступал за парижан, в цветах которых и завершил игровую карьеру. В текущем сезоне Мотта проводит впечатляющую работу с «Болоньей», благодаря чему слухи связывают его с назначением в миланский «Интер». По информации L’Equipe, за рулевым также внимательно следит «ПСЖ», однако, как отмечается, итальянец бразильского происхождения может не пожелать работать с советником Луишем Кампушем, который активно участвует в трансферной деятельности клуба.

Контракт Тьяго Мотты с «Болоньей» рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья ПСЖ Тьяго Мотта Луиш Кампуш
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