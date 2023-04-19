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Чемпионат Франции. Лига 1

Дюгарри: «Зидан - не псих, чтобы идти в «ПСЖ»

19 Апреля 2023 • 14:27 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
1 10.50 X 6.10 2 1.25
21.04 22:00

Бывший партнер Зинедина Зидана по «Бордо» и сборной Франции, Кристоф Дюгарри, высказался резко против того, чтобы «Зизу» стал главным тренером парижского «ПСЖ». Он считает, что в клубе царит слишком нервная атмосфера для того, чтобы работать там.

- Я не знаю, что в голове у Зидана. Не думаю, что это возможно, но не исключаю. Сегодня «ПСЖ» остается словно необработанный камень, надо быть сумасшедшим, чтобы отправляться туда. А Зидан - не псих. Он - прагматичный человек со светлой головой, - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

Последним клубом Зинедина Зидана был мадридский «Реал». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Кристоф Дюгарри
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