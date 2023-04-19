Дюгарри: «Зидан - не псих, чтобы идти в «ПСЖ»

Бывший партнер Зинедина Зидана по «Бордо» и сборной Франции, Кристоф Дюгарри, высказался резко против того, чтобы «Зизу» стал главным тренером парижского «ПСЖ». Он считает, что в клубе царит слишком нервная атмосфера для того, чтобы работать там.

- Я не знаю, что в голове у Зидана. Не думаю, что это возможно, но не исключаю. Сегодня «ПСЖ» остается словно необработанный камень, надо быть сумасшедшим, чтобы отправляться туда. А Зидан - не псих. Он - прагматичный человек со светлой головой, - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

Последним клубом Зинедина Зидана был мадридский «Реал».