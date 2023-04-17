Галтье останется в «ПСЖ» до конца сезона благодаря победам над «Ниццей» и «Лансом»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье сохранит работу до завершения сезона.

После поражений от «Ренна» (0:2) и «Лиона» (0:1) безопасность парижан в чемпионате Франции оказалась под угрозой. Считалось, что Галтье может быть немедленно уволен, если команда не выиграет последующие матчи с «Ниццей» и «Лансом», однако парижане с задачей справились. По сведениям L’Equipe, победы в двух последних поединках обеспечили наставнику право доработать в клубе до конца сезона, однако дальнейшее сотрудничество по-прежнему считается крайне маловероятным.

В активе «ПСЖ» 72 набранных очка после 31 тура Лиги 1. Идущий вторым «Марсель» набрал 64 балла, «Ланс» – 63.