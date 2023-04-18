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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда «ПСЖ» предложит новый контракт Рамосу

18 Апреля 2023 • 16:29 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
21.04 22:00

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пока не планирует покидать Европу.

Как сообщает Mundo Deportivo, парижане пока не предложили новый контракт 37-летнему испанцу. Отмечается, что «ПСЖ» не планирует это делать до завоевания чемпионства. При этом источник информирует, что в клубе довольны игрой Рамоса, и сам футболист не хочет менять команду. Защитник понимает, что ему предстоит пойти на понижение оклада ради сохранения своего места в «ПСЖ».

Напомним, трудовой договор игрока с парижанами истекает предстоящим летом. В текущем сезоне Рамос провел 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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АНЖЕ ПСЖ
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