Стало известно, когда «ПСЖ» предложит новый контракт Рамосу

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пока не планирует покидать Европу.

Как сообщает Mundo Deportivo, парижане пока не предложили новый контракт 37-летнему испанцу. Отмечается, что «ПСЖ» не планирует это делать до завоевания чемпионства. При этом источник информирует, что в клубе довольны игрой Рамоса, и сам футболист не хочет менять команду. Защитник понимает, что ему предстоит пойти на понижение оклада ради сохранения своего места в «ПСЖ».

Напомним, трудовой договор игрока с парижанами истекает предстоящим летом. В текущем сезоне Рамос провел 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал один ассист.