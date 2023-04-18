Полузащитник «Интера» Николо Барелла может стать игроком «Пари Сен-Жермен».

Футболист сборной Италии был активно связан с переходом в один из грандов Английской премьер-лиги в прошлом месяце. Согласно информации издания 90min, на Бареллу появился ещё один претендент – «ПСЖ». Французский гранд недавно запросил информацию о доступности хавбека. Отмечается, что «Интер» считает 26-летнего игрока практически неприкасаемым, поэтому приобрести его будет непросто. Чтобы упростить переход, «ПСЖ», вероятно, включит в сделку своего полузащитника Леандро Паредеса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Николо Бареллы в 70 млн евро.