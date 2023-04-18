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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» претендует на звезду «Интера» слухи

18 Апреля 2023 • 00:27 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
21.04 22:00

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может стать игроком «Пари Сен-Жермен».

Футболист сборной Италии был активно связан с переходом в один из грандов Английской премьер-лиги в прошлом месяце. Согласно информации издания 90min, на Бареллу появился ещё один претендент – «ПСЖ». Французский гранд недавно запросил информацию о доступности хавбека. Отмечается, что «Интер» считает 26-летнего игрока практически неприкасаемым, поэтому приобрести его будет непросто. Чтобы упростить переход, «ПСЖ», вероятно, включит в сделку своего полузащитника Леандро Паредеса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Николо Бареллы в 70 млн евро.

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Интер Милан ПСЖ Николо Барелла трансферы футбола - лето 2023
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АНЖЕ ПСЖ
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