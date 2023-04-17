В «ПСЖ» разочаровались в четырёх игроках

«Пари Сен-Жермен» готов расстаться с четырьмя новичками, не оправдавшими ожиданий.

Речь о Фабиане Руисе, Карлосе Солере, Ренату Саншеше и Уго Экитике. Как информирует Le Parisien, все четыре футболиста, пополнившие ряды парижан прошлым летом, разочаровали руководство клуба – их будущее находится под большим вопросом. То же самое касается и Витиньи, однако к португальцу пока меньше претензий. Единственным исключением считается Норди Мукиэле, которому удалось оправдать надежды в дебютном сезоне после переезда в Париж.

Коллектив Кристофа Галтье лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 72 набранными очками после 31 тура, на восемь баллов опережая «Марсель».