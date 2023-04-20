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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье заявил, что планирует тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне

20 Апреля 2023 • 14:41 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
1 11.00 X 6.20 2 1.25
21.04 22:00

Ходят слухи, что «ПСЖ» по завершению сезона отправит Кристофа Галтье в отставку. При этом сам специалист настроен продолжить работу с командой.

«Мы работаем с Луишем Кампушем над архитектурой состава команды на следующий сезон. Хотим улучшить команду, возможно, сделать её более разнообразной, чтобы иметь лучший баланс.

Уверен ли я в том, что останусь? Я планирую быть тренером «ПСЖ» в следующем сезоне», - сказал Галтье, чьи слова на своих страницах приводит RMC Sport.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 21 апреля – против «Анже» в чемпионате Франции на поле соперника. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

Тренеру «ПСЖ» Галтье грозит тюремный срок

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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АНЖЕ ПСЖ
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