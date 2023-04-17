«ПСЖ» не работает над трансфером Беллингема

«Пари Сен-Жермен» вряд ли будет участвовать в гонке за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

Как стало известно на прошлой неделе, 19-летний игрок уже отверг некоторые варианты продолжения карьеры – среди них оказался и «ПСЖ». По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство французского гранда, судя по всему, не слишком расстроится, если Беллингем в итоге предпочтёт перейти в другой клуб. В «ПСЖ» не имеют серьёзных планов на хавбека сборной Англии, и в настоящий момент парижане не предпринимают никаких действий, чтобы убедить футболиста изменить планы.

Основными претендентами на Джуда Беллингема остаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».