Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» не работает над трансфером Беллингема

17 Апреля 2023 • 20:29 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
21.04 22:00

«Пари Сен-Жермен» вряд ли будет участвовать в гонке за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

Как стало известно на прошлой неделе, 19-летний игрок уже отверг некоторые варианты продолжения карьеры – среди них оказался и «ПСЖ». По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство французского гранда, судя по всему, не слишком расстроится, если Беллингем в итоге предпочтёт перейти в другой клуб. В «ПСЖ» не имеют серьёзных планов на хавбека сборной Англии, и в настоящий момент парижане не предпринимают никаких действий, чтобы убедить футболиста изменить планы.

Основными претендентами на Джуда Беллингема остаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНЖЕ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Апреля
21:54 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Ньюкасла» следят за Вирцем слухи
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Сити» могут подписать звёздного защитника «Баварии» летом
20:29 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» не работает над трансфером Беллингема
20:05 · Германия. Бундеслига
Мане не намерен покидать «Баварию»
20:03 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» рассматривает Яйссле в качестве замены Гласнера слухи
19:50 · Англия. Премьер-лига
Представители Гравенберха контактировали с «Ливерпулем» в Амстердаме
17:18 · Германия. Бундеслига
Магат – о «Герте»: «Клуб ничему не научился»
16:19 · Германия. Бундеслига
Известна позиция Гравенберха по его будущему – игрок интересен грандам АПЛ
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Беллингемом слухи
14:55 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» выдвинул ультиматум Ольмо
13:07 · Германия. Бундеслига
Шаллаи забил 1000-й гол «Фрайбурга» в Бундеслиге
12:44 · Германия. Бундеслига
Беллингем может остаться в «Боруссии» до лета 2024 года
07:32 · Германия. Бундеслига
Шварц высказался об увольнении из «Герты»
16 Апреля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Гласнер высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном назначении в «Тоттенхэм»
23:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» намерена продать Мане – игрок не вписывается в планы Тухеля
Все новости
Рекомендуем