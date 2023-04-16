Кейлор Навас: «Готов вернуться в «ПСЖ» и выиграть Лигу чемпионов»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас, на правах аренды выступающий за «Ноттингем Форест», высказался о своём будущем.

Костариканец крайне редко получал игровую практику в парижском коллективе в первой половине сезона, поэтому был отправлен в аренду в Английскую премьер-лигу. После завершения кампании 36-летний игрок должен вернуться в «ПСЖ».

«У меня остаётся один год контракта с «ПСЖ». Если мне выпадет шанс вернуться туда и играть, думаю, я вполне способен проявить себя и завоевать с командой Лигу чемпионов. Когда я выступал в «ПСЖ», мы были к этому близки», – поведал в интервью Canal+ Навас.