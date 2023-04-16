Фонтес заявил, что Месси хочет вернуться в «Барселону»

Журналист Жоан Фонтес сообщил на своей страничке в социальной сети, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

По информации источника, 35-летний аргентинец намерен вернуться в каталонский клуб любой ценой, несмотря на то, что «ПСЖ» очень хочет удержать футболиста и уже сделал ему предложение о продлении сотрудничества.

В текущем сезоне Месси принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 20 мячей и записал на свой счет 18 результативных передач. Трудовой договор Месси с «ПСЖ» истекает предстоящим летом. Как сообщалось ранее, футболист не спешит его продлевать.