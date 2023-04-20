Месси не удалось замаскироваться в Диснейленде

Звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси в свой выходной день отправился в парижский Диснейленд с супругой Антонеллой и детьми. Также в их компании находилась жена Сеска Фабрегаса Даниэлла со своими детьми.

Месси надел чёрную толстовку с капюшоном, однако замаскироваться ему не удалось. В компании супруги и детей звёздному футболисту было сложно остаться незамеченным. Как следствие, Лео пришлось сделать много фотографий с фанатами. Эти фото уже распространились по социальным сетям.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в пятницу, 21 апреля. Команда Кристофа Галтье будет играть против «Анже» на поле соперника.

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