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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси не удалось замаскироваться в Диснейленде

20 Апреля 2023 • 16:26 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
1 11.00 X 6.30 2 1.25
21.04 22:00

Звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси в свой выходной день отправился в парижский Диснейленд с супругой Антонеллой и детьми. Также в их компании находилась жена Сеска Фабрегаса Даниэлла со своими детьми.

Месси надел чёрную толстовку с капюшоном, однако замаскироваться ему не удалось. В компании супруги и детей звёздному футболисту было сложно остаться незамеченным. Как следствие, Лео пришлось сделать много фотографий с фанатами. Эти фото уже распространились по социальным сетям.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в пятницу, 21 апреля. Команда Кристофа Галтье будет играть против «Анже» на поле соперника.  

 

Раскрыт план «Барселоны» по возращению Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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АНЖЕ ПСЖ
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