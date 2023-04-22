Мбаппе повторил рекорд французского чемпионата

Тридцать второй тур французского чемпионата начался в Анже, где аутсайдер чемпионата проиграл гегемону «ПСЖ» со счетом 1:2. Все решили два достаточно быстрых гола Килиана Мбаппе, который довел до 214 баллов количество своих результативных действий за все время выступлений в высшей лиге французского чемпионата, как в «Монако», так и в «ПСЖ». Из них на счету Мбаппе 157 голов, а также 57 голевых передач.

Данное достижение является повторением рекорда французского чемпионата с момента начала сбора подробных статистических данных (с 2006 года). На данный момент Килиан делит его с Димитри Пайе, но, вне всяких сомнений, уже в самое ближайшее время Килиан сотрет его имя и станет единоличным обладателем рекорда.