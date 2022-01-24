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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба ответил на критику со стороны масс-медиа

24 Января 2022 • 06:34 Комментировать
Алавес
0:1
Барселона
окончен

Защитник «Барселоны» Жорди Альба нередко становится объектом критики со стороны журналистов, в частности, после того, как «Барселона» вылетела из Кубка Испании. Альба считает, что чаще всего его критикуют несправедливо

- Я уже много лет вынужден жить под постоянной критикой. Это не в первый раз, я спокойно отношусь к критике, это часть того, что происходит вокруг футбола. Когда я хорошо играю, об этом никто не говорит, а когда что-то не получается, журналисты готовы убить меня. Приходится принимать это так, как есть, - приводит слова Альбы Marca.

Альба защищает цвета каталонского суперклуба с 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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