Усман Дембеле воскресным утром не явился в лагерь «Барселоны». Француз сообщил о проблемах с желудком, и эту информацию каталонский клуб уже успел подать в форме пресс-релиза. Тем не менее, в рядах «сине-гранатовых» не поверили футболисту, о чём стало известно журналистам издания AS. Дембеле может столкнуться со штрафными санкциями в соответствии с правилами, которые после своего назначения на тренерский мостик установил Хави. В настоящий момент вопрос рассматривают представители юридического отдела «Барселоны».
Напомним, на неделе директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Усману Дембеле нужно поскорее найти новый клуб, поскольку продлевать контракт он не хочет.
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