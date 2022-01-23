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​Дембеле могут наказать – в «Барселоне» не поверили игроку слухи

23 Января 2022 • 16:38 Комментировать
Алавес
...
Барселона
5.90 4.20 1.55
Через 5 ч. 33 мин.

Усман Дембеле воскресным утром не явился в лагерь «Барселоны». Француз сообщил о проблемах с желудком, и эту информацию каталонский клуб уже успел подать в форме пресс-релиза. Тем не менее, в рядах «сине-гранатовых» не поверили футболисту, о чём стало известно журналистам издания AS. Дембеле может столкнуться со штрафными санкциями в соответствии с правилами, которые после своего назначения на тренерский мостик установил Хави. В настоящий момент вопрос рассматривают представители юридического отдела «Барселоны».

Напомним, на неделе директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Усману Дембеле нужно поскорее найти новый клуб, поскольку продлевать контракт он не хочет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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