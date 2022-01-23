«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Хетафе»

Усилившаяся в последнее время «Барселона» отправилась на север Испании - сыграть в очередном туре Примеры против «Алавеса». Встреча начнется в 23 часа по московскому времени. В стартовом составе «Барсы» отсутствуют травмированный Фати и не вылечившийся Депай, зато на поле с первых минут выйдет Люк де Йонг, необычайно удачливый в январе. Ниже - весь состав «Барселоны» на матч с «Алавесом».

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Херард Пике, Рональд Араухо, Серхио Бускетс, Педри, Люк де Йонг, Жорди Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Эз Абде.

Запасные: Рики Путч, Дани Алвес, Брэйтвейт, Нето, Нико Гонсалес, Ленгле, Мингеса, Ютгла, Бальде, Тенас.