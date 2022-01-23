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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Хетафе»

23 Января 2022 • 22:14 Комментировать
Алавес
...
Барселона
5.90 4.20 1.55
Через 0 ч. 22 мин.

Усилившаяся в последнее время «Барселона» отправилась на север Испании - сыграть в очередном туре Примеры против «Алавеса». Встреча начнется в 23 часа по московскому времени. В стартовом составе «Барсы» отсутствуют травмированный Фати и не вылечившийся Депай, зато на поле с первых минут выйдет Люк де Йонг, необычайно удачливый в январе. Ниже - весь состав «Барселоны» на матч с «Алавесом».

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Херард Пике, Рональд Араухо, Серхио Бускетс, Педри, Люк де Йонг, Жорди Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Эз Абде.

Запасные: Рики Путч, Дани Алвес, Брэйтвейт, Нето, Нико Гонсалес, Ленгле, Мингеса, Ютгла, Бальде, Тенас.

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Барселона
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АЛАВЕС БАРСЕЛОНА
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окончен Реал Сосьедад 0:0 Хетафе 1.62 3.40 7.00
23.01  23:00 Алавес ... Барселона 5.60 4.30 1.60
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