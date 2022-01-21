Фати может понадобиться хирургическое вмешательство

Вингер «Барселоны» Ансу Фати во вчерашнем матче Кубка Испании против «Атлетико» в очередной раз повредил двуглавую мышцу бедра. Ранее сообщалось, что молодой футболист может пропустить около двух-трех месяцев.

Однако этот срок может увеличиться, если испанцу понадобится операция. По информации издания AS, врачи настаивают на том, чтобы Фати лег под хирургический нож. Полагается, что это поможет избавиться от регулярных повреждений в проблемной для талантливого игрока зоне.

Примечательно, что окончательное решение будет приниматься по итогам беседы с родителями Фати, которая пройдет на днях.