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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати может понадобиться хирургическое вмешательство

21 Января 2022 • 23:04 Комментировать (2)
Алавес
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Барселона
5.90 4.20 1.55
23.01 23:00

Вингер «Барселоны» Ансу Фати во вчерашнем матче Кубка Испании против «Атлетико» в очередной раз повредил двуглавую мышцу бедра. Ранее сообщалось, что молодой футболист может пропустить около двух-трех месяцев.

Однако этот срок может увеличиться, если испанцу понадобится операция. По информации издания AS, врачи настаивают на том, чтобы Фати лег под хирургический нож. Полагается, что это поможет избавиться от регулярных повреждений в проблемной для талантливого игрока зоне.

Примечательно, что окончательное решение будет приниматься по итогам беседы с родителями Фати, которая пройдет на днях.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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АЛАВЕС БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
21 Января 2022 в 23:50
Явно не получится стать новым Месси .. Жаль парня...
Underdog !
21 Января 2022 в 23:31
Не хочется напророчить,но походу дела уже не будет. В таком юном возрасте получать такие серьезные травмы... Физиология....
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