Оскар: «Барселона» сама вышла на меня»

В последние дни активно муссируются слухи о том, что экс-защитник «Челси» может оказаться в нуждающейся в усилении «Барселоне». Сейчас 30-летний Оскар выступает в Китае в составе «Шанхай СИПГ», перейдя туда еще в 2017 году, но о нем не забыли в Европе. В интервью TNT Sports он дал понять, что «Барселона» сама вышла на него.

- «Барселона» связалась с моим агентом дабы узнать возможности, там знают, что в Китае футбола не будет до марта. Знаю, что мой агент по-прежнему ведет переговоры, меня хотят до конца сезона. Приятно, что такой большой клуб интересуется мной, это отличная возможность. Я в отличной форме, и это будет большим плюсом для моей карьеры. Я тоже многое могу дать этому клубу, я стал опытнее, взрослее, могу передать свой опыт молодежи, - заявил Оскар.