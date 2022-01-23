Хави о ситуации в «Барсе»: «Нам нужно больше времени»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал текущую ситуацию в клубе. По словам испанского специалиста, ему понадобится гораздо больше времени, чем ожидалось.

«Возможно, нам требуется больше времени, чем мы предполагали. Результаты меня беспокоят», – заявил Хави на пресс-конференции накануне игры против «Алавеса».

Отметим, что ранее «Барселона» вылетела из Кубка Испании, уступив «Атлетику» из Бильбао в дополнительное время. В чемпионате Испании команда идёт на 7 месте. По потерянным очкам «сине-гранатовые» на данный момент располагаются в зоне Лиги чемпионов.