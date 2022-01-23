​Дембеле не приехал в расположение «Барселоны», сославшись на болезнь

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Алавеса». Как сообщает журналист laSexta Марк Фустер на своей страничке в «Твиттере», нападающий Усман Дембеле в назначенное время не явился в расположение «сине-гранатовых». Француз сослался на плохое самочувствие.

Стоит сказать, что Усман Дембеле в любом случае не сыграл бы против «Алавеса». На неделе «Барселона» приняла решение отстранить нападающего от игр команды за отказ продлить контракт. Директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани сказал, что клуб рассчитывает продать Дембеле до закрытия зимнего трансферного игрока, ведь «Барселоне» нужны только преданные игроки.