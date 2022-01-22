«Барселона» приступила к поискам нового спонсора

«Барселона» летом потеряет нынешнего спонсора - контракт с Rakuten истекает в июне и продлевать его японская сторона не намерена, уточняет El Mundo Deportivo.

Это означает, что «Барсе» нужен новый спонсор - и вряд ли свободное место будет пустовать, но вопрос в цене, когда ты побеждаешь все и вся, разговаривать со спонсорами гораздо легче, они предлагают больше денег, а «Барса» сейчас проходит через чуть иную стадию, не самую успешную в своей истории.

Тем не менее, уже сейчас называются компании, которые могут заменить Rakuten на футболках игроков каталонского суперклуба - например, компания Spotify. Источник уточняет, что этот контракт может принести каталонцам сумму от 30 до 60 миллионов евро ежегодно.

Свой следующий матч в чемпионате Испании «Барселона» проведет в воскресенье против «Алавеса».