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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приступила к поискам нового спонсора

22 Января 2022 • 23:26 Комментировать
Алавес
...
Барселона
5.90 4.20 1.55
Через 22 ч. 57 мин.

«Барселона» летом потеряет нынешнего спонсора - контракт с Rakuten истекает в июне и продлевать его японская сторона не намерена, уточняет El Mundo Deportivo.

Это означает, что «Барсе» нужен новый спонсор - и вряд ли свободное место будет пустовать, но вопрос в цене, когда ты побеждаешь все и вся, разговаривать со спонсорами гораздо легче, они предлагают больше денег, а «Барса» сейчас проходит через чуть иную стадию, не самую успешную в своей истории.

Тем не менее, уже сейчас называются компании, которые могут заменить Rakuten на футболках игроков каталонского суперклуба - например, компания Spotify. Источник уточняет, что этот контракт может принести каталонцам сумму от 30 до 60 миллионов евро ежегодно.

Свой следующий матч в чемпионате Испании «Барселона» проведет в воскресенье против «Алавеса».

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Барселона
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АЛАВЕС БАРСЕЛОНА
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23.01  23:00 Алавес ... Барселона 5.90 4.20 1.55
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