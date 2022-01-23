​«Барселона» сделала заявление о неявке Дембеле в расположение клуба

В воскресенье утром игроки «Барселоны» собрались на клубной базе перед матчем испанской Ла Лиги против «Алавеса». Усман Дембеле не явился на мероприятие, что уже успела подтвердить пресс-служба «сине-гранатовых». В коротком пресс-релизе клуб проинформировал общественность о том, что Дембеле имеет проблемы с желудком.

Стоит напомнить, что на неделе директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил о намерении клуба расстаться с Усманом Дембеле до конца января, поскольку игрок дал понять, что не желает продлить свой контракт. При этом появлялись слухи о возможном новом раунде переговоров в начале новой недели.