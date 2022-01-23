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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» сделала заявление о неявке Дембеле в расположение клуба

23 Января 2022 • 16:27 Комментировать
Алавес
...
Барселона
5.90 4.20 1.55
Через 5 ч. 33 мин.

В воскресенье утром игроки «Барселоны» собрались на клубной базе перед матчем испанской Ла Лиги против «Алавеса». Усман Дембеле не явился на мероприятие, что уже успела подтвердить пресс-служба «сине-гранатовых». В коротком пресс-релизе клуб проинформировал общественность о том, что Дембеле имеет проблемы с желудком.

Стоит напомнить, что на неделе директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил о намерении клуба расстаться с Усманом Дембеле до конца января, поскольку игрок дал понять, что не желает продлить свой контракт. При этом появлялись слухи о возможном новом раунде переговоров в начале новой недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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АЛАВЕС БАРСЕЛОНА
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