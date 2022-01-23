Депай пропустит матч против «Алавеса»

Мемфис Депай не сыграет в гостевом матче каталонской «Барселоны» против «Алавеса». Футболист голландской сборной уже пропустил игру с «Атлетиком», которая привела к вылету «Барсы» из Кубка Испании, и, как сообщает Marca, не успел восстановиться к игре с басками, которая состоится уже в воскресенье. Это еще одна проблема для Хави после того, как из строя выбыл Ансу Фати.

Соответственно, растут шансы Люка де Йонга выйти на поле уже с самого начала игры - обычно голландец появляется на замене, и в этом году его появления несколько раз уже приводили к голам.

«Барселона» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, на ее счету 32 очка после двадцати матчей.