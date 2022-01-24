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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Форма «Барселоны» весит на 20 кг больше, чем экипировка другого клуба»

24 Января 2022 • 08:55 Комментировать
Алавес
0:1
Барселона
окончен

Каталонская «Барселона» набрала три очка в матче 22-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0), забив решающий гол в концовке встречи. Точным ударом отметился полузащитник Френки де Йонг. Своими впечатлениям от встречи поделился наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«У нас сейчас непростая ситуация, иногда приходится страдать на поле. Некоторые футболисты растеряли уверенность в своих силах, ведь их часто критикуют. Но в этот раз Альба, Бускетс и Пике, которыми часто недовольны, сыграли хорошо. Форма «Барсы» весит на 20 кг больше, нежели экипировка другого клуба», - приводит слова тренера AS.

«Барселона» с 35 очками идет пятой в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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