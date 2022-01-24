Хави: «Форма «Барселоны» весит на 20 кг больше, чем экипировка другого клуба»

Каталонская «Барселона» набрала три очка в матче 22-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0), забив решающий гол в концовке встречи. Точным ударом отметился полузащитник Френки де Йонг. Своими впечатлениям от встречи поделился наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«У нас сейчас непростая ситуация, иногда приходится страдать на поле. Некоторые футболисты растеряли уверенность в своих силах, ведь их часто критикуют. Но в этот раз Альба, Бускетс и Пике, которыми часто недовольны, сыграли хорошо. Форма «Барсы» весит на 20 кг больше, нежели экипировка другого клуба», - приводит слова тренера AS.

«Барселона» с 35 очками идет пятой в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.