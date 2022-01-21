«Барселоне» придётся доплатить, чтобы продать Дембеле в январе

Ситуация вокруг вингера «Барселоны» Усмана Дембеле до сих пор остается непонятной – футболист отказался продлевать контракт, поэтому клуб пытается избавиться от него до конца зимнего трансферного окна.

Впрочем, если каталонцы решат в январе отдать француза в другой клуб на полноценной основе, то им придется доплатить пять миллионов евро. Правда, эти деньги получит не покупатель на игрока, а дортмундская «Боруссия», сообщает газета AS.

Оказывается, несколько лет назад немцы включили в сделку пункт, согласно которому «Барселона» выплатит вышеуказанную сумму, если продаст Дембеле до истечения действующего трудового договора. Скорее всего, именно поэтому «сине-гранатовые» рассматривают только лишь варианты со сдачей вингера в аренду.