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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселоне» придётся доплатить, чтобы продать Дембеле в январе

21 Января 2022 • 22:08 Комментировать
Алавес
...
Барселона
5.90 4.05 1.57
23.01 23:00

Ситуация вокруг вингера «Барселоны» Усмана Дембеле до сих пор остается непонятной – футболист отказался продлевать контракт, поэтому клуб пытается избавиться от него до конца зимнего трансферного окна.

Впрочем, если каталонцы решат в январе отдать француза в другой клуб на полноценной основе, то им придется доплатить пять миллионов евро. Правда, эти деньги получит не покупатель на игрока, а дортмундская «Боруссия», сообщает газета AS.

Оказывается, несколько лет назад немцы включили в сделку пункт, согласно которому «Барселона» выплатит вышеуказанную сумму, если продаст Дембеле до истечения действующего трудового договора. Скорее всего, именно поэтому «сине-гранатовые» рассматривают только лишь варианты со сдачей вингера в аренду. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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