Фати высказался по поводу очередной травмы

На неделе вингер «Барселоны» Ансу Фати снова отправился в лазарет команды, получив серьезное повреждение двуглавой мышцы бедра. По предварительным данным, испанец теперь пропустит около двух месяцев.

В своем «Твиттере» игрок поблагодарил болельщиков за поддержку и поделился своими мыслями насчет процесса реабилитации. «К сожалению, мне предстоит познать самую худшую сторону футбола. Но, я не собираюсь сдаваться. Спасибо вам за приятные сообщения», - написал Фати

Травмы молодого футболиста уже стали хроническими – в прошлом году он длительное время не мог должным образом восстановиться от проблем с коленом и с той же мышцей бедра. Однако Фати выступил против хирургического вмешательства, которое могло уменьшить риск рецидива.