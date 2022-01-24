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Фати высказался по поводу очередной травмы

24 Января 2022 • 00:30 Комментировать (1)
Алавес
0:1
Барселона
окончен

На неделе вингер «Барселоны» Ансу Фати снова отправился в лазарет команды, получив серьезное повреждение двуглавой мышцы бедра. По предварительным данным, испанец теперь пропустит около двух месяцев.

В своем «Твиттере» игрок поблагодарил болельщиков за поддержку и поделился своими мыслями насчет процесса реабилитации. «К сожалению, мне предстоит познать самую худшую сторону футбола. Но, я не собираюсь сдаваться. Спасибо вам за приятные сообщения», - написал Фати

Травмы молодого футболиста уже стали хроническими – в прошлом году он длительное время не мог должным образом восстановиться от проблем с коленом и с той же мышцей бедра. Однако Фати выступил против хирургического вмешательства, которое могло уменьшить риск рецидива.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
24 Января 2022 в 00:33
Похоже очередной хрусталь появился в Барсе.
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