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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави прокомментировал травму Фати

22 Января 2022 • 19:36 Комментировать
Алавес
...
Барселона
5.90 4.20 1.55
23.01 23:00

Наставник каталонской «Барселоны» Хави заявил, что Ансу Фати нуждается в психологической поддержке после того, как получил очередную травму. По словам Хави, Фати сейчас очень обидно из-за сложившейся ситуации.

«Мы должны помочь ему восстановиться психологически, помочь ему забыть о травмах. Надо сохранять оптимизм и надеяться, что больше он не будет травмироваться», – заявил испанец на своей пресс-конференции.

В этом сезоне Фати провёл 5 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании. В этих играх футболист сумел отличиться тремя забитыми голами. В октябре полузащитнику исполнилось 19 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати
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