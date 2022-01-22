Хави прокомментировал травму Фати

Наставник каталонской «Барселоны» Хави заявил, что Ансу Фати нуждается в психологической поддержке после того, как получил очередную травму. По словам Хави, Фати сейчас очень обидно из-за сложившейся ситуации.

«Мы должны помочь ему восстановиться психологически, помочь ему забыть о травмах. Надо сохранять оптимизм и надеяться, что больше он не будет травмироваться», – заявил испанец на своей пресс-конференции.

В этом сезоне Фати провёл 5 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании. В этих играх футболист сумел отличиться тремя забитыми голами. В октябре полузащитнику исполнилось 19 лет.