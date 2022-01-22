​Хави ответил на вопрос, может ли Дембеле вернуться в состав

«Барселона» рассчитывает расстаться с Усманом Дембеле до конца января. Клуб отстранил француза от игр, считая, что он не желает продлевать трудовое соглашение. По словам директора «сине-гранатовых» Матеу Алемани, клубу нужны только преданные футболисты.

На пресс-конференции перед игрой против «Алавеса» у Хави спросили, может ли Дембеле вернуться в состав, учитывая травму Ансу Фати.

«Ничего не изменилось. Дембеле знает, как обстоят дела. Ему нужно принимать решение», - слова главного тренера «Барселоны» приводит Mundo Deportivo.

Матч «Алавес» - «Барселона» стартует 23 января в 23:00 по московскому времени.