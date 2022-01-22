Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави ответил на вопрос, может ли Дембеле вернуться в состав

22 Января 2022 • 19:23 Комментировать
Алавес
...
Барселона
5.90 4.20 1.55
23.01 23:00

«Барселона» рассчитывает расстаться с Усманом Дембеле до конца января. Клуб отстранил француза от игр, считая, что он не желает продлевать трудовое соглашение. По словам директора «сине-гранатовых» Матеу Алемани, клубу нужны только преданные футболисты.

На пресс-конференции перед игрой против «Алавеса» у Хави спросили, может ли Дембеле вернуться в состав, учитывая травму Ансу Фати.

«Ничего не изменилось. Дембеле знает, как обстоят дела. Ему нужно принимать решение», - слова главного тренера «Барселоны» приводит Mundo Deportivo.

Матч «Алавес» - «Барселона» стартует 23 января в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АЛАВЕС БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Леванте 0:2 Кадис 1.75 3.65 4.80
Идет 95 минута Вильярреал 3:0 Мальорка 1.40 4.75 7.80
22.01  20:30 Севилья ... Сельта 1.79 3.65 4.80
22.01  23:00 Атлетико М ... Валенсия 1.47 4.10 7.80
23.01  16:00 Гранада ... Осасуна 2.50 3.10 3.05
23.01  18:15 Реал Мадрид ... Эльче 1.18 7.60 16.00
23.01  20:30 Райо Вальекано ... Атлетик Б 2.80 2.85 2.90
23.01  20:30 Реал Сосьедад ... Хетафе 1.68 3.65 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
19:36 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал травму Фати
19:23 · Испания. Ла Лига
​Хави ответил на вопрос, может ли Дембеле вернуться в состав
18:49 · Испания. Ла Лига
«Барса» может приобрести Фелиша у «Атлетико»
18:18 · Англия. Премьер-лига
Симеоне хочет видеть Алонсо в «Атлетико»
18:00 · Испания. Ла Лига
«Леванте» проиграл «Кадису» в битве аутсайдеров
15:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти принял решение по Азару
13:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет переманить в «Манчестер Сити» полузащитника «Барселоны»
13:36 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг не хочет уходить из «Барселоны»
09:48 · Испания. Кубок
Марсело дисквалифицирован на три матча Кубка Испании
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал сумму, какую готов заплатить за Дембеле
09:09 · Испания. Ла Лига
Вратарь «ПСЖ» перешёл в «Мальорку» официально
03:58 · Испания. Ла Лига
Тимор покинул «Хетафе» и подписал контракт с «Уэской»
00:54 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» забил первым в ворота «Бетиса», но был разгромлен
00:38 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг подтвердил - он мог оказаться в «Барселоне» вместо Феррана Торреса 1
00:31 · Испания. Ла Лига
Раздевалка «Атлетико» разделилась на несколько групп – виноваты Гризманн, Суарес и де Пауль 2
Все новости
Рекомендуем