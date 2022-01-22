«Барса» может приобрести Фелиша у «Атлетико»

Каталонская «Барселона» нацелилась на полузащитника мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. По сообщениям 90min, ближайшим летом игрок хочет покинуть «матрасников» и присоединиться к другому клубу.

Ранее в прессе появлялась информация, что главный тренер «Атлетико» готов отпустить Фелиша, тогда как руководство клуба выступает против этого решения. Сам игрок осознаёт, что должен выступать в более атакующей команде, чтобы раскрыть свои лучшие качества.

Отметим, что также сообщалось об интересе к Фелишу со стороны «Манчестер Сити». По слухам, в трансфере португальца был заинтересован лично Пеп Гвардиола.