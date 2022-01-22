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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барса» может приобрести Фелиша у «Атлетико»

22 Января 2022 • 18:49 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
1.47 4.10 7.80
Через 3 ч. 19 мин.

Каталонская «Барселона» нацелилась на полузащитника мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. По сообщениям 90min, ближайшим летом игрок хочет покинуть «матрасников» и присоединиться к другому клубу.

Ранее в прессе появлялась информация, что главный тренер «Атлетико» готов отпустить Фелиша, тогда как руководство клуба выступает против этого решения. Сам игрок осознаёт, что должен выступать в более атакующей команде, чтобы раскрыть свои лучшие качества.

Отметим, что также сообщалось об интересе к Фелишу со стороны «Манчестер Сити». По слухам, в трансфере португальца был заинтересован лично Пеп Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
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